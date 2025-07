Julia von Stein (29 l.) zawdzięcza swoją popularność programom stacji TTV. Najpierw pojawiła się w "Królowych życia", a następnie w "Diabelnie boskich". Duże zainteresowanie wzbudza również branża w której działa Julia. Chociaż skończyła studia dziennikarskie, to na co dzień pomaga rodzicom w prowadzeniu domu pogrzebowego.

Jest również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 451 tysięcy internautów. Od pewnego czasu Julia von Stein spełnia się również jako youtuberka. Jej fani doskonale wiedzą, że celebrytka jest fanką poprawiania urody. Ma już za sobą m.in. operację biustu, pośladków czy nosa.

Kilka tygodni temu zdecydowała się na kolejne zabiegi. Tym razem zdecydowała się na lifting twarzy! Niespełna 30-letnia gwiazda zoperowała niemal każdą część swojej twarzy!

Julia von Stein na swoim Instagramie publikowała nagrania z kliniki, tuż po zabiegu, w bandażach, a później pokazała wszystkim, jak wygląda po zdjęciu opatrunków. Szczegółowo powiedziała również, co dokładnie sobie poprawiła.

Kochani odnośnie do tego, co ja robiłam. Dużo i chyba więcej już się nie dało. Lekki lifting szyi, lifting deep plane facelift, czyli taka najnowsza metoda liftingu twarzy. To nie jest, że tylko na skórze, że naciągamy tylko skórę, tylko tam samo te mięśnie pod spodem. Piłowanie brody na prosto, mam zrobiony lip lift, lip lift przy skrzydełkach i w kącikach ust. Endoskopowy lifting twarzy, czyli policzki ciągnięte do góry. Później były foxy eye, lifting czoła, mieliśmy lifting brwi, przeszczep tłuszczu - mówiła na jednym z nagrań.