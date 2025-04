Kinga Rusin wraca do telewizji po 5 latach?! Wiemy, co wymyślił dla niej Miszczak!

Roksana Węgiel-Mglej nie wstydzi się swojej wiary

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy.

Młodziutka piosenkarka ma za sobą bardzo intensywny czas. Roksana Węgiel wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami", podpisała lukratywne kontrakty reklamowe, koncertowała, nagrywała płytę. Bardzo doborze układa jej się również w życiu prywatnym, a jej ślub z Kevinem Mglejem (28 l.) zdecydowanie był wydarzeniem roku w polskim show-biznesie. Wiele osób twierdziło, że para pobrała się zbyt szybko. W dniu urodzin piosenkarka miała zaledwie 19 lat.

Zakochani nie przejmują się jednak krytyką i cieszyli się, że mogą przed Bogiem ślubować miłość i wierność małżeńską. Roksana i jej mąż są bowiem osobami, dla których wiara jest bardzo ważna. Ta od początku była spoiwem, które ich łączyło.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków - zapewniała Węgiel w rozmowie z Plotkiem.

Pobożna Roksana Węgiel coraz śmielej odsłania ciało

Patrząc na sceniczne kreacje gwiazdy oraz posty, które wrzuca do sieci, trudno nie zauważyć, że daleko jej od wizerunku osoby, która co niedzielę potulnie maszeruje do kościoła. 20-latka w ostatnich latach przeszła bowiem ogromną metamorfozę i robi wszystko, by odciąć się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdki.

Na scenie prezentuje coraz odważniejsze kreacje, które odsłaniają naprawdę wiele. Przed rokiem głośno było o jej stroju z festiwalu w Sopocie. Gwiazda wyszła na scenę w czarnym stroju, do złudzenia przypominającym bieliznę. Z kolei kilka tygodni temu pojawiła się na Gali Bestsellerów Empiku w sukni do ziemi. Jednak, gdy stanęła bokiem okazało się, że przód i tył kreacji łączyły jedynie cienkie skrawki materiału, pozostawiają niewiele dla wyobraźni.

O wiele więcej pokazuje często na Instagramie, gdzie dzieli się m.in. efektami współpracy z marką bieliźniarską. Jej stylizacje nie wszystkim przypadły jednak do gustu. Część obserwujących krytykuje młodą gwiazdę. Niektórzy zdecydowanie przekraczają granice, zamieszczając wulgarne komentarze, które zdecydowanie nie nadają się do publikacji. Inni zarzucają Węgiel hipokryzję.

Wielki Piątek pozuje na męczennicę a teraz pewnie goła. 19 lat i już taka obłuda;

Chrześcijanka co pozuje w bieliźnie dla kasy;

Nie powinnaś reklamować tak skąpej bielizny, jesteś wzorcem dla wielu młodych dziewczyn - piszą niektórzy obserwatorzy pod zdjęciami.

Młodziutka gwiazda nic sobie z tych zarzutów nie robi i konsekwentnie kreuje wizerunek dorosłej i odważnej kobiety. Zapewnia również, że gdy idzie do kościoła, to zakrywa się od stóp do głów.

Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła. [...] Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór - powiedziała niedawno w rozmowie z Eską.

Roksana może liczyć na wsparcie ukochanego męża oraz wiernych fanów, którzy dzielnie bronią swoją idolkę. Dla nich najważniejszy jest talent młodej gwiazdy.

