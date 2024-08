Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Roksana Węgiel w ostatnim czasie miała bardzo intensywny czas. Gwiazda wzięła udział w show "Taniec z Gwiazdami", szykowała się do ślubu, który ma odbyć się już niedługo. Trudno nie zauważyć przemiany, jaką przeszła w ostatnich miesiącach. Młoda piosenkarka dorastała na oczach całej Polski i dziś zdecydowanie nie przypomina już uroczej nastolatki z "The Voice Kids".

Piosenkarka odważnie wkroczyła w dorosłość. Jest bardzo aktywna w sieci, gdzie często prezentuje się w odważnych stylizacjach. Głośnym echem odbił się występ Roxie na ostatnim festiwalu w Sopocie. Gwiazda wyszła na scenę w czarnym stroju, do złudzenia przypominającym bieliznę.

19-latka współpracuje również z marką bieliźniarską i chętnie chwali się na Instagramie efektami sesji zdjęciowych. Jej stylizacje nie wszystkim przypadły jednak do gustu. Część obserwujących krytykuje młodą gwiazdę. "Jeżeli w wieku 18 lat ma takie zdjęcia to co będzie robić za 10 lat" - pytała jedna z osób.

W rozmowie z Pudelkiem Węgiel odniosła się do krytyki internautów. "Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. Kiedy, jak nie teraz? Mam 19 lat, myślę, że za jakiś czas moje ciało nie będzie już tak dobrze wyglądało, chociaż kto wie. Trzeba korzystać, takie mam zdanie na ten temat" - przyznała młoda piosenkarka.

Zobacz również: Została macochą w wieku 18 lat. Tak Roxie Węgiel sprawdza się w tej roli

Roksana Węgiel odpowiedziała na wścibskie pytanie

Internauci krytykują nie tylko jej stylizacje, ale również związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Sporo mówi się również o zmieniających się rysach twarzy. Od pewnego czasu krążą plotki na temat poprawiania urody przez 19-latkę. Wielu internautów zasugerowało niedawno, że Roxie powiększyła usta.

W rozmowie z portalem Pomponik stwierdziła, że zmiana rysów twarzy to efekt uboczny odchudzania. "Nie. (...) Ja w ogóle nie rozumiem czegoś takiego - twarz się zmienia, ja też bardzo schudłam przy "Tańcu z gwiazdami" (...), po prostu tak wyglądam" - odpowiedziała Roksana.

Krytyczne komentarze pojawiają się pod każdym nowym postem gwiazdy. Pod jednym z jej nowszych filmików, złośliwy internauta rzucił kontrowersyjnym stwierdzeniem: "Daję rok i będzie OF". Chodzi o portal, na którym gwiazdy czy influencerzy publikują odpłatnie treści przeznaczone dla dorosłych użytkowników. 19-latka dosadnie mu odpowiedziała: "Możesz pomarzyć".

Zobacz również: Roxie Węgiel pokazała zdjęcie w lustrze. Wszyscy zerkają na jej brzuch

Supertajny kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja jak z kryminału! Tajemnicę wygadał jeden z gości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Roksana Węgiel wygląda jak Doda w młodości. Co za metamorfoza