Roxie Węgiel pokazała zdjęcie w lustrze. Wszyscy zerkają na jej brzuch

Roksana Węgiel bardzo wcześnie weszła do pełnego rywalizacji świata show-biznesu. 13-letnia gwiazda zyskała sławę po wygraniu Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 roku. Jej zwycięska piosenka, "Anyone I Want to Be", zdobyła serca zarówno jurorów, jak i publiczności, przynosząc Polsce laury i to po raz pierwszy w historii. Kariera Roksany rozpoczęła się jednak już wcześniej, gdy w 2017 roku wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu "The Voice Kids", gdzie również odniosła sukces. Jej talent, charyzma i niezwykła dojrzałość, szczególnie w zestawieniu z młodym wiekiem, przyciągnęły uwagę mediów. Nagle Węgiel zyskała wielu fanów.

Po triumfie na Eurowizji Roksana kontynuowała karierę muzyczną, wydając w 2019 roku debiutancki album zatytułowany po prostu "Roksana Węgiel". Później można było oglądać ją w "Dance Dance Dance" czy "Tańcu z gwiazdami". Nagrała też płytę "13+5". Teraz Węgiel ma 19 lat i status prawdziwej gwiazdy. Na samym Instagramie jej konto śledzi aż 1,5 mln internautów.

Roksana Węgiel ma wielu fanów. Ale niektórzy lubią wbić jej szpilę

Nie wszyscy są wielbicielami talentu i wizerunku Roksany, która, dojrzewając na oczach widzów programów telewizyjnych oraz fanów jej muzyki, zmieniła się nie do poznania. Na dodatek wokalistka bardzo młodo wyszła za mąż, a niedawno pochwaliła się luksusowym mieszkaniem, które zostało wykończone na najwyższym poziomie. A to może budzić zazdrość. Nic dziwnego, że gwiazda musi mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami.

Ostatnio Węgiel znów podpadła niektórym internautom. Co zrobiła? Wrzuciła do sieci selfie w lustrze. Za każdym razem, gdy publikuje podobne fotki, sypią się negatywne komentarze. Uwagę, nie zawsze przychylną, wzbudzają makijaż młodej gwiazdy i jej skąpe wdzianka. "Ty nie umiesz pozować w bieliźnie, wychodzi z ciebie, że jesteś nastolatką", "Po co jej te sztuczne usta w 19 lat?", "Mówisz o tym jak bardzo jesteś wierząca, a zachowanie twoje nie przystoi katoliczce" - czytamy.

Internauci bronią Roxie Węgiel

Na szczęście zawsze znajdzie się ktoś, kto broni Roksany. "Piękna, młoda, pracowita i utalentowana Roxie. Brawo Ty. Wszyscy zazdroszczą, hejtuja, zamiast wziąć się za siebie i do roboty", "Ludzie zapominają, że wszystko przemija. Tak samo jak dzieciństwo Roksany", "Dlaczego jest tyle jadu w komentarzach? Przecież Roxie Węgiel jest dorosła, a ciało jest rzeczą piękną, którą trzeba eksponować" - piszą fani gwiazdy.

Zobacz naszą galerię: Roxie Węgiel otrzymała Złotą Okładkę "Super Expressu"

To dzięki NIEJ ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbył się w tajemnicy. Piosenkarce pomaga znana gwiazda! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Roksana Węgiel odsłoniła brzuch. Co wy na to? Wygląda rewelacyjnie. Niech odsłania, jeśli ma ochotę Przesadza z tym odsłanianiem Kto to jest Roksana Węgiel?