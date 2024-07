Roksana Węgiel prezentuje ekskluzywny apartament. Co za luksusy

Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program. Aż trudno w to uwierzyć!

Roksana Węgiel jako wokalistka spełnia się od wielu lat. Już jako mała dziewczynka weszła do show-biznesu i dała się poznać jako bardzo zdolna wokalistka. Od niedawna może też pochwalić się własnym apartamentem. Nareszcie go wykończyła. W sieci zamieściła fotki pięknych wnętrz.

Roksana Węgiel chwali się nowym apartamentem

Roksana Węgiel w końcu w pełni wykończyła swoje mieszkanie. Wokalistka urządziła swoje gniazdko w stonowanych kolorach. W kuchni 19-latki dominuje szarość oraz błyszczące ledy. Na suficie pojawiły się eleganckie lampy.

W łazience Roksany pojawiły się aż dwie umywalki oraz ogromne podświetlane lustro, które z pewnością pomoże wykonać jej codzienny makijaż. Artystka pochwaliła się również eleganckimi dodatkami. W łazience nie zabrakło drogich mydeł czy świeczek znanej marki. Za jedną z nich trzeba zapłacić około 300 złotych.

W opisie zdjęć gwiazda dodała bardzo emocjonalny komentarz. Roksana podzieliła się z fanami informacją na temat tego, co jest dla niej najważniejsze. Według niej to właśnie dom oraz rodzina. Dodatkowo wyjawiła, co było dla niej istotne podczas urządzania nowego gniazdka.

"Dom i rodzina są dla mnie najważniejsze. A sercem tego domu jest kuchnia. Urządzając mieszkanie zależało mi na eleganckiej przestrzeni w ponadczasowych barwach oraz blatach, które będą odporne na zarysowania i będą łatwe w czyszczeniu, ponieważ sporo czasu spędzamy na wspólnym gotowaniu i pieczeniu słodkości" - napisała w sieci Roksana.

