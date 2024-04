Kevin Mglej zdradził sekret Roxie Węgiel. Prawda na jej temat w końcu ujrzała światło dzienne

Tego się nikt nie spodziewał. Po roku od odejścia Dawid Kwiatkowski wraca do "The Voice Kids"

Roksana Węgiel nie próżnuje. Dziewczyna sumiennie przygotowuje się do każdego odcinka popularnego show Polsatu. Widać to nie tylko na scenie, ale również po ocenach jury. Jest niekwestionowaną faworytką "Tańca z gwiazdami".

Zobacz też: Roxie Węgiel zatańczy z ukochanym Kevinem na oczach milionów. Tak będą trenować pierwszy taniec ślubny?

Kevin Mglej zdradził wielki sekret Roksany Węgiel. Będzie niezadowolona?

Kevin Mglej w jednym z najnowszych wywiadów opowiedział nieco o tańcu oraz zdradził sekret swojej ukochanej Roksany Węgiel. Okazuje się, że za sukcesem dziewczyny stoi jej wytrwałość oraz pracowitość.

"Mnie już dawno zaskoczyła jej pracowitość, bo to, co państwo widzicie na ekranach telewizorów, to jest taniec, który jest okupiony dziesięcioma, ośmioma godzinami treningów dziennie" - zdradził Mglej w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.

Ambitna 19-latka na scenie programu "Taniec z gwiazdami" nie raz pokazała swoje umiejętności taneczne. Kevin wyjawił, że to zasługa wielogodzinnych treningów.

"Ona jest cały czas w treningu, jeździ po fizjoterapeutach i tak naprawdę cały czas powtarza, też w domu zawsze przed snem ogląda jeszcze te choreografie, żeby sobie zapamiętać, utrwalić" - powiedział wybranek wokalistki.

Zobacz też: Taniec z gwiazdami. Nagła wiadomość od Roksany Węgiel tuż przed występem! Tego nikt by nie wymyślił!

Kevin Mglej jest pod wrażeniem swojej ukochanej

Kevin w wielu wywiadach wprost mówi, że jest pod ogromnym wrażeniem swojej młodszej partnerki. Roksana imponuje mu tym, że w każdą sprawę bardzo się angażuje.

"Więc talent to jedno, a drugie to jest to, jak ona jest pracowita. Po prostu dla mnie to jest wielkie chapeau bas. I tak samo ma też w śpiewaniu, bo mogłoby się wydawać, że osiągnęła tak dużo już jako wokalistka, że mogłaby sobie odpuścić pewne kwestie. Wiele osób by odpuściło, pewnie ja bym odpuścił już na tym etapie. Ona nadal regularnie chodzi na zajęcia wokalne, rozśpiewuje się przed każdym koncertem. Dla mnie ona jest wręcz autorytetem pracowitości" - powiedział Mglej w rozmowie z dziennikarzami serwisu plejada.pl.

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z gwiazdami"? Anita Sokołowska i Jacek Jeschke Roksana Węgiel i Michał Kassin inna para