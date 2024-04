Liber nagle wypalił z grubej rury! Co na to Sylwia Grzeszczak?! Tajemnicze sześć słów

Roksana Węgiel w "Tańcu z gwiazdami". Ślub przyćmił jej występy

Roksana Węgiel na parkiecie w programie "Taniec z gwiazdami" radzi sobie znakomicie. Jej popisy taneczne jednak zeszły ostatnio na dalszy plan, bo w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że Roxie i jej partner Kevin Mglej wzięli ślub. Świadczyć o tym ma to, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej piosenkarka widnieje już pod podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Na dodatek artystka wrzuciła do sieci zdjęcie męskiej dłoni z obrączką na palcu i podpisem "my love". Zarówno Roksana Węgiel, jak i Kevin Mglej na temat swojego ślubu nabrali wody w usta. Tuż przed 7. odcinkiem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" na profilu Roxie na Instagramie ukazał się komunikat. - Hejka kochani, my jesteśmy po próbie. Zatańczyliśmy i... bardzo nas to zmęczyło! - pochwaliła się (?) piosenkarka. Ważniejsza jednak było inne wyznanie, które pojawiło się w kolejnej relacji.

Roksana Węgiel zadeklarowała, że zatańczy na Starym Mieście w Warszawie

Roxie i Michał Kassin bez wątpienia mają wielkie szansę na wygranie polsatowskiego show. Z drugiej strony jednak w "Tańcu z gwiazdami" zostali już właściwie tylko rywale z górnej półki, którzy - jak mawia Mariusz Pudzianowski - "tanio skóry nie sprzedadzą". Walka o głosy to nie przelewki. Fani Roksany Węgiel będę mieli dodatkową motywację, by głosować na swoją idolkę. Ta zadeklarowała bowiem, że jeśli przejdzie dzięki głosom widzów do kolejnego odcinka, to wspólnie z Michałem Kassinem zatańczy na Starym Mieście w Warszawie! Nagły komunikat Roxie to prawdziwa sensacja. Tego stolica jeszcze nie widziała.

Zobacz naszą galerię: Roxie Węgiel i Michał Kassin w "Tańcu z gwiazdami"