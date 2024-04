Pilne! Roksana Węgiel pokazała obrączkę! Piękna jak milion dolarów

Roksana Węgiel już dawno zapowiadała, że ślub z Kevinem Mglejem weźmie w 2024 roku. Wygląda na to, że to się dokonało! Wiemy, że Roxie już oficjalnie nazywa się Roksana Węgiel-Mglej. Teraz artystka wrzuciła do sieci zdjęcie obrączki na męskiej dłoni. - My love - tak podpisała fotkę. Obrączka wygląda pięknie jak milion dolarów. 19-letnia gwiazda udowodniła niedowiarkom, że na prawdziwą miłość nigdy nie jest za... wcześnie. Gdy w zeszłym roku Roksana Węgiel potwierdziła zaręczyny z Kevinem Mglejem, wiele osób twierdziło, że młodzieńcze uczucie szybko wygaśnie. Fani nawet dopytywali się, kiedy odbędzie się ślub. W końcu Roxie zdradziła, że uroczystość odbędzie się w 2024 roku. Potem piosenkarka podjęła radykalną decyzję dotyczącą otoczki wokół ślubu.

Poniżej prezentujemy zdjęcie pięknej jak milion dolarów wspomnianej obrączki. Pod artykułem znajduje się natomiast galeria zdjęć Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem

i Autor: Instagram Roxie Węgiel obrączka

Roksana Węgiel zdecydowała, że szczegóły najważniejszego dnia w swoim życiu chce zachować w tajemnicy. - Chcę, żeby ten dzień był totalnie nasz. I tak dziwię się czasami sama sobie, że zdradziliśmy to, że bierzemy ten ślub. Myślę, że to już jest wystarczające - podkreśliła Roksana Węgiel w niedawnej rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. - Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień - dodała Roxie. Wszystko wskazuje na to, że ślub był naprawdę tajny, czyli scenariusz nakreślony przez artystkę spełnił się perfekcyjnie.