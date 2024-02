Roksana Węgiel i Kevin Mglej - zaręczyny, ślub

Roksana Węgiel zaskoczyła całą Polskę, gdy mając zaledwie 18 lat, ogłosiła, że jest już po zaręczynach z Kevinem Mglejem. Z perspektywy czasu widać, że nie była to pochopna decyzja. Miłość trwa w najlepsze, a Roxie kilka razy zdążyła już zdradzić pewne informacje dotyczące ślubu. Jesienią w rozmowie z RMF FM piosenkarka potwierdziła informacje o tym, że wyjdzie za Kevina Mgleja w 2024 roku. Wiemy też, że ślub Roksany Węgiel odbędzie się w kościele. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - podkreśliła Roxie w rozmowie z portalem Shownews.pl. Czekaliśmy na kolejne informacje o ślubie, ale... możemy się ich nie doczekać. Roksana Węgiel podjęła bowiem radykalną decyzję.

Roksana Węgiel o ślubie: To już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień

Piosenkarka, która jest gwiazdą najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". szczegóły dotyczące najważniejszego dnia w jej życiu, a także całej otoczki wokół ślubu, chce zachować w tajemnicy! - Chcę, żeby ten dzień był totalnie nasz. I tak dziwię się czasami sama sobie, że zdradziliśmy to, że bierzemy ten ślub. Myślę, że to już jest wystarczające - zdecydowanie zaznaczyła Roksana Węgiel w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. - Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień - dodała popularna Roxie.

