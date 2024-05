Janachowska radzi, ile dać młodym do koperty. Ma też patent na to, jak "zaoszczędzić" na ślubnym prezencie

Szokujące, jak Maryla Rodowicz rozmawia z Duchem Świętym! Nie, to nie jest żart

Izabela Janachowska rozpoczynała swoją karierę jako tancerka. Szerszej publiczności dała się poznać w "Tańcu z gwiazdami" w TVN, a następnie w Polsacie. Kontuzja kolana sprawiła, że musiała zrezygnować ze swojej pasji. W czasie przygotowań do własnych uroczystości ślubnych z Krzysztofem Jabłoński, złapała weselnego bakcyla. Dziś jest jedna z najpopularniejszych ekspertek ślubnych w Polsce. Organizuje ceremonie, wybiera stroje, potrafi każdą imprezę dopiąć na ostatni guzik. Prowadziła programy o tematyce ślubnej: "I nie opuszczę Cię aż do ślubu","Ślub marzeń", "Pary młode ponad miarę", "W czym do ślubu", "Ślubne pogotowie". Od 2018 r. prowadzi kanał o tematyce ślubnej na YouTube, wa w 2021 platformę streamingową WeddingDream., wydała też kilka e-booków.

Izabela Janachowska podpowiada, ile dać do koperty

Niemal każdy gość, który wybiera się na uroczystości ślubne, staje przed dylematem, jak hojnie obdarować młodą parę. W tej kwestii nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich, wiele zależy od wielkości imprezy, a także stopnia pokrewieństwa z nowożeńcami. - Kiedy padają pytania o kwoty, zawsze podkreślam, że powinny być one hojne, ale nie powinny wykraczać poza możliwości darczyńców. W tym dniu naprawdę nie chodzi o przysłowiową grubość koperty, a o miły gest - zaznaczyła Janachowska w rozmowie z Plejadą. Nie rozwiązała więc dylematu Polaków, podpowiedziała im jednak sprytne rozwiązanie. Celebrytka przypomniała, że coraz więcej młodych par decyduje się na przygotowanie listy prezentów. Warto ją dobrze przestudiować i wybrać z niej prezent, który nie musi być bardzo drogi, ale z pewnością przyda się nowożeńcom, skoro umieścili go na liście.