Anna Głogowska tuż przed studniówką pokazała nastoletnią córkę. Tak Julia Gąsowska szykuje się na bal!

Julia to oczko w głowie Anny Głogowskiej. Tancerka, którą widzowie poznali lata temu w "Tańcu z Gwiazdami", jest mamą uroczej, zdolnej 18-latki i co jakiś czas lubi pochwalić się nią w sieci. Dziewczyna w czerwcu zeszłego roku zyskała pełnoletność, a niedługo później zdała egzamin i dostała prawo jazdy. Wygłosiła też mowę w imieniu samorządu klasowego na koniec roku szkolnego i uzyskała świetne oceny z biologii i chemii - przedmiotów, które w jej klasie o profilu biologiczno-chemicznym są najważniejsze.

Nic dziwnego, że szczęśliwa mama pęka z dumy. Teraz gwiazda zaprezentowała córkę w zupełnie innym wydaniu. Pokazała wspólne ujęcia wykonane podczas przymierzania sukienek idealnych na studniówkę. Zaczął się styczeń, a wraz z nim bale.

Córka Głogowskiej i Gąsowskiego szykuje się na studniówkę

Czekolada czy wino? Nooo… Zaczęło się! Studniówkowy szał. Królewny pozdrawiają - napisała Anna i dodała zdjęcia Julii w eleganckich kreacjach.

Młoda Gąsowska pozowała w kreacji bordowej niczym wino oraz drugiej w modnym odcieniu czekoladowego brązu. W obu wyglądała perfekcyjnie. Córka Głogowskiej urodę i figurę odziedziczyła po mamie.

Na koniec wypadu obie panie wykonały sobie pamiątkowe selfie w koronach, stąd słowa o królewnach. Widać, że mama i córka świetnie bawiły się na przymiarkach i zakupach.

Pomiędzy Głogowską a jej jedynym dzieckiem zdecydowanie jest mocna więź. Dziewczyna od czasu do czasu pojawia się nie tylko na instagramowym profilu Anny, ale i pozuje z mamą na czerwonym dywanie.

Ostatnio w listopadzie 2025 r. można było je zobaczyć na prapremierze spektaklu "Wspaniałe horyzonty".

Julia to owoc związku Głogowskiej i Gąsowskiego

Anna Głogowska została mamą w czerwcu 2007 r. Jej związek z Piotrem Gąsowskim, który trwał od 2005 r., rozpadł się, gdy Julia miała 9 lat. Choć partnerzy się rozstali, utrzymywali i utrzymują dobre stosunki. Bywali razem na wakacjach, wspólnie celebrowali święta.

Tancerka w 2022 r. znalazła nową miłość i buduje poważną relację z niemieckim muzykiem Frederikiem Schützem.

Piotr Gąsowski zdradza sekrety "Randki w ciemno". Szok, co wyjawił!