Piotr Gąsowski płacze na myśl o "skandalicznie niskiej emeryturze"! Zamiast na ZUS, płacił za przyjemności. "Zasłużyłem na to"

Piotr Gąsowski emeryturę będzie mógł zacząć pobierać dopiero za 4 lata, gdy skończy 65 lat. Może też odłożyć to w czasie - im dłużej będzie teraz opłacał składki emerytalne, tym wyższe później będzie miał świadczenie. Aktor dobrze wie, że gdy przyjdzie przelew z ZUS-u, różowo nie będzie.

W jego przypadku, podobnie jak u masy innych aktorów, piosenkarzy, gwiazd telewizji i sceny, świadczenie emerytalne albo już jest, albo będzie śmiesznie niskie. Tylko nikomu nie będzie do śmiechu, jeśli z emerytury trzeba będzie się utrzymać. Na szczęście wielu znanych seniorów liczy nie na świadczenie emerytalne, a własne przez lata ciułane oszczędności, zyski z biznesów czy wynajmu mieszkań zakupionych dzięki wysokim zarobkom.

Inni będą musieli pracować, póki starczy im sił.

Zobacz także: Tak Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski pożegnali przyjaciółkę. "Żegnaj nasz kochany i piękny Zajączku"

Gąsowski zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji. Póki co nie zamierza rezygnować z pracy zawodowej, ale już zaczyna myśleć o emeryturze. Ta wypłacana przez ZUS będzie niska. Aktor wie, skąd to wynika i nie ma do nikogo pretensji. Ale nie wszyscy wiedzieli. Po latach obudzili się "z ręką w nocniku".

Zobacz także: Piotr Gąsowski przyłapany na randce z piękną blondynką. Nie do wiary, co zrobili po spotkaniu! Mamy zdjęcia

To czuły punkt. Piszę teraz swoją drugą książkę i dokładnie o tym też napisałem. Wyjaśnię. Jeśli zarabiałeś dużo pieniędzy, mogłeś płacić większe składki. My, jako wolne zawody, nie musieliśmy opłacać ZUS i braliśmy te pieniądze dla siebie. Jeśli nie płaciłeś składki, to skąd możesz mieć emeryturę? Wiem, o co chodzi. To jest żal, bo wielu z nas o tym nie wiedziało. To nie było uświadomione, bo my jesteśmy jeszcze z komuny. "Jak to? Sami mamy płacić ZUS?". Okazało się, że tak, sami - wyznał Gąsowski w rozmowie z Plejadą.