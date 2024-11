Karol Strasburger jest młodym ojcem, ale ma emeryturę, za którą nie utrzymałby dziecka. Zdradził, ile wynosi

Karol Strasburger po raz pierwszy ożenił się z Barbarą Burską, ale związek zakończył się rozwodem, zanim pojawiły się dzieci. Później przez wiele lat był mężem swojej drugiej wybranki. Ta zmarła w 2013 r. Małżonkowie nie doczekali się potomstwa. Dopiero trzecia żona Strasburgera, Małgorzata, obecnie 40-letnia, sprawiła, że gwiazdor telewizji mógł sprawdzić się w nowej dla niego roli ojca.

Strasburger miał 72 lata, kiedy wziął trzeci ślub. Niebawem na świat przyszła Laura. Prowadzący show "Familiada" od dobrych kilku lat był już wówczas emerytem, ale to nie z emerytury żył na co dzień. Ta jest tak niska, że nie byłby w stanie utrzymać ani siebie, ani rodziny.

Zobacz także: Tak mieszka Karol Strasburger z żoną i córką. Ma piękną posiadłość

Strasburger nie jest wyjątkiem. Wśród gwiazd filmu, estrady, teatru czy show-biznesu większość emerytów ma świadczenie tak niskie, że nie pozwala ono na odpoczynek i rezygnację z pracy. Karol też nadal działa zawodowo. Przekonuje, że nie chodzi o pieniądze, a pasję.

Emerytura Strasburgera jest tak niewielka, że nie da się za nią wyżyć w pojedynkę, o utrzymaniu małoletniej córki nawet nie wspominając.

W moim słowniku nie ma takiego słowa jak "emerytura", aczkolwiek ono funkcjonuje. Natomiast nie jest to element, który w ogóle zajmuje jakieś miejsce w moim życiu. (...) Wysokość emerytury nie daje możliwości funkcjonowania osobie, która chce żyć normalnie i funkcjonować jak do tej pory, więc to świadczenie nie zapewnia takiego standardu życiowego - mówił Strasburger w rozmowie z "Faktem".