Co na to tata?

Karol Strasburger, od 30 lat prowadzący "Familiadę" w TVP, ma pięcioletnią córeczkę. Laura to oczko w głowie rodziców - gwiazdora telewizji i jego żony Małgorzaty, która jest młodsza od ukochanego aż o 37 lat. Zakochani pobrali się w 2019 r. i w tym samym roku zostali rodzicami. Dla Karola pojawienie się w domu niemowlaka było czymś zupełnie nowym. Po raz pierwszy ojcem został dopiero jako 72-latek, co wywołało wiele emocji wśród jego fanów. Córka prezentera rośnie jak na drożdżach, jest już w wieku przedszkolnym i coraz więcej rozumie.

Okazuje się, że dziewczynka, choć ma tatę na wyciągnięcie ręki, chętnie ogląda go też na ekranie.

Laura zaczęła oglądać "Familiadę". Przytula się do ekranu, jak widzi tatusia. Może nie do końca jeszcze zna zasady, woli bajki o jednorożcu jak na razie, ale powoli zaczyna rozumieć, czym tata się zajmuje – opowiadał Karol w rozmowie z "Super Expressem".

Jakim ojcem jest Karol Strasburger? Dba o dzieciństwo jedynej córki

77-latek ma wiele cierpliwości do dziecka i stara się zadbać o córkę najlepiej, jak potrafi. Praca w telewizji nie pozwalała mu na to, by był przy dziecku bez przerwy, ale, gdy tylko może, spędza czas z małą. Strasburger przyznaje, że dziewczynka bardzo lubi, kiedy znany tata czyta jej do snu.

Czytam jej bajki. Bardzo lubi "Baśnie Andersena", ale i ma też swoje współczesne książeczki… Staramy się, by miała piękne dzieciństwo i żeby rzeczy, które jej czytamy, niosły ze sobą jakieś przesłanie – dodał.

Karol Strasburger, jest w wieku emerytalnym, ale ponieważ jednocześnie jest młodym tatą, wciąż jest w świetnej formie fizycznej. Ma za sobą liczne turnieje tenisowe.

Kondycja jest. Czeka mnie jeszcze jeden turniej we wrześniu… Czasem coś boli i coś strzyka, ale nie mam powodów do narzekań. Generalnie zdrowie mi dopisuje, bo musi. Ja muszę długo być zdrowy – podkreślił.

Co z drugim dzieckiem? Karol Strasburger mówi wprost

Karol Strasburger w wielu wywiadach mówił, że ojcostwo pozwala mu zachować doskonałą formę fizyczną i mentalną. Posiadanie małego dziecka oznacza ciągłe nadążanie za pociechą, a więc sporo ruchu. Wychowanie kilkulatki jest także wyzwaniem intelektualnym. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" artysta został zapytany o plany powiększenia rodziny. Rozważa taki pomysł?

Cóż ja mogę powiedzieć...? Nie mam takich planów. Wystarcza nam jedno dziecko, które wypełnia całe nasze życie. Taki mieliśmy plan od początku. Drugie dziecko byłoby już przesadą w moim przypadku - rozwiał wątpliwości.

Strasburger w lipcu skończył 77 lat, a to oznacza, że w 18. urodziny córki dobije 90. Kolejne dziecko byłoby zbyt dużym obciążeniem.

