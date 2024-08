Niesamowite, że Karol Strasburger ma za to płacić!

Karol Strasburger zapewnia, że większość hitowych już sucharów przygotowuje sam. Zdarza się jednak, że ktoś chce mu podsunąć jakiś pomysł, ale nie za darmo! – Życie tworzy nowe żarty, które czasem przychodzą same na myśl. Zdarza się, że ludzie podsyłają coś, prosząc, żebym przeczytał na antenie. Bywa, że korzystam jakichś podpowiedzi, niektóre dowcipy tworzę sam, korzystam też z gotowych. Bywa, że ktoś podsyła mi dowcip i numer konta, żebym mu wysłał parę groszy, gdybym wykorzystał na antenie – opowiada „Super Expressowi” Karol Strasburger.

Kto wymyśla dowcipy do "Familiady"? Czy Strasburger czuje się zaszufladkowany?

Karol Strasburger w telewizji pracuje już pół wieku. Ma w dorobku wiele filmów, seriali i sztuk teatralnych, ale przylgnęła do niego łatka prowadzącego „Familiadę”. Aktor z tym jednak nie walczy. – Nie ma co z tym walczyć. Ludzie to oglądają i to wciąż jeden z najpopularniejszych programów TVP. Walczenie z czymś, co wypracowaliśmy wspólnie z produkcją i widzami byłoby dużym niedociągnięciem, bo program jest sukcesem… Sam robię wszystko najlepiej jak potrafię – mówi pan Karol.

Ciekawe wykształcenie Karola Strasburgera - Szkoła Morska na liście uczelni

Karol Strasburger to zawodowy aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Zanim rozpoczął swoja przygodę z show-biznesem, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na ekranie debiutował w serialu "Kolumbowie". Rok później odniósł sukces, dzięki tytułowej roli w dramacie wojenno-sensacyjnym "Agent nr. 1" Zbigniewa Kuźmińskiego. Wystąpił w wielu filmach, m.in.: "Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni" M. Waśkowskiego, "Życie rodzinne" Krzysztofa Zanussiego, "Noce i dnie" Jerzego Antczaka. Największą popularność przyniosła mu postać Władysława Niwińskiego w serialu "Polskie drogi". Ostatnio znany jest głównie z prowadzenia w TVP2 programu "Familiada".

Karol Strasburger: Internauci chcą, żebym płacił im za żarty