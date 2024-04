Karol Strasburger jest nie tylko prezenterem telewizyjnym, lecz także aktorem teatralnym i filmowym. Od 1994 roku prowadzi teleturniej TVP2 "Familiada", który do dziś ogląda się w wielu polskich domach "do obiadu". Nikt o zdrowych zmysłach nie wyobraża sobie innej prowadzącego tej format, a "suche żarty" Strasburgera, które ten tam prezentuje, przeszły niemal do historii. Karol jest jednym z najdłużej panujących prowadzących programy w TVP, konkurować z nim mógłby chyba jedynie Tadeusz Sznuk z programu "Jeden z dziesięciu". Karol Strasburger wzbudził na nowo i tak niegasnące zainteresowanie swoją osobą, gdy w wieku 72 lat zdecydował się na ojcostwo. Choć kończy w 2024 roku 77 lat, to w wieku 72 lat został ojcem pięknej córeczki. W "Kanale Zero" zaczął tłumaczyć się ze swojej decyzji, którą nazwał "przemyślaną". Wyliczał, że pływa na desce, jeździ na nartach i jest aktywny fizycznie, podczas gdy jego znajomi "ledwo wstają z krzesła" i mówią, że to on "zwariował". Prezenter odpowiada, że oni z kolei dużo palili, nie robiąc nic, co wiąże się ze sportem. Nie ruszali się, to "teraz mają". A jak Karol Strasburger wyglądał w młodości? Zdjęcia robią wrażenie.

Tak zmieniał się Karol Strasburger. Dziś suchary, w młodości ciacho! Został ojcem, mając 72 lata

Karol Strasburger w młodości nie mógł zapewne odpędzić się od kobiet. W młodości był bowiem ciachem i prezentował się naprawdę dobrze. Zresztą, teraz również formy i kondycji mogłoby pozazdrościć mu wielu mężczyzn w jego wieku. Pozostaje aktywny i to mu służy. Jak mówił w Kanale Zero, będąc ojcem w wieku 72 lat stał się lepszym ojcem, niż miałby nim być, mając 20 czy 30 lat.

- Dużo grałem w serialach, nie było mnie w domu, myślałem bardzo o karierze, o tym, by wejść na rynek, by być popularnym. Myślę, że dziecko by mi wtedy przeszkadzało, nie miałem dystansu, dojrzałości żadnej, tak jak zresztą większość młodych ludzi. (...) Dzisiaj jest duży problem, by założyć rodzinę. Mało młodych ludzi stara się mieć dzieci. Ja teraz nie mam problemów związanych z tym, że nie mam mieszkania, nie mam samochodu, więc dziecko ma to, co powinno według mnie mieć - wyznał Karol Strasburger.

Przy okazji opowiedział też o tym, że stara się nie rozpieszczać córki i pokazać jej "normalne życie" oraz to, że na niektóre rzeczy trzeba sobie po prostu zapracować. Niewykluczone, że tymi samymi zasadami kierował się, gdy sam był młodszy i to mu się opłaciło. Fani mają nadzieję, że Karol Strasburger się nie zmieni i pozostanie jeszcze przez wiele budzącym sympatię prezenterem, prowadzącym "Familiadę".

Zobacz galerię zdjęć: Tak zmieniał się Karol Strasburger

Sonda Jak oceniasz słowa Karola Strasburgera o późnym ojcostwie? Popieram Nie popieram Popieram częściowo Nie popieram, ale rozumiem