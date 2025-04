Maryla Rodowicz jest przerażona losem Katarzyny Gärtner. Nie kryje złości! "To jest jakiś skandal!"

Nowy program dziennikarza, zatytułowany "Sekielski wieczorową porą", wystartował we wtorek 9 kwietnia, tuż po "Raporcie specjalnym" Bianki Mikołajewskiej. Powrót dziennikarza na antenę publicznego nadawcy po latach przerwy sam w sobie był niemałym zaskoczeniem, ale to stylówka prowadzącego zrobiła największe zamieszanie.

Sekielski zaskoczył metamorfozą. Charakterna stylówka

Szczupła sylwetka (efekt spektakularnej utraty wagi sprzed kilku lat), broda, fryzura, tatuaże, sygnety… Niektórzy porównywali go wręcz do bohatera serialu Netflixa, inni pytali, czy to na pewno ten Tomasz Sekielski. I tu pojawiła się lawina komentarzy w sieci.

"Wygląda jak szarlatan. Przyśnić się może" – napisał jeden z internautów. Ktoś inny stwierdził, że dziennikarz "albo ledwie się porusza, bo jest otyły, albo jest wychudzony, wytatuowany i udaje młodszego, niż jest naprawdę". Ale były też głosy zachwytu: "Nie poznałam! Super wygląda", "Zacne tatuaże! Świetny program" czy "Warto było… przemiana zaskakująca!"

Tomasz Sekielski zatrzęsie telewizją?

Tomasz Sekielski już nie raz pokazywał, że nie boi się kontrowersji. Jego głośne dokumenty o pedofilii w Kościele wywołały ogólnopolską debatę, a program "Teraz my!" w duecie z Morozowskim to klasyka śledczego dziennikarstwa. Teraz wraca z solowym projektem, który – jeśli spełni zapowiedzi – może znów wiele namieszać.

Zresztą już pierwszy odcinek wywołał burzę komentarzy, często skrajnych. Od zachwytów: "Dla mnie super było, inna, lekka formuła o polityce i świetna animowane zdjęcia z panem Sekielskim, brawo dla grafika artysty. Czekam na dalsze odcinki", po krytykę: "Nie jestem do końca przekonany czy to odpowiednie akwarium dla takiego rekina słowa i pióra". O Sekielskim znów więc się mówi. I to nie tylko w kontekście treści, ale i nowego wizerunku, który z miejsca stał się jednym z najbardziej komentowanych tematów w sieci.

Kiedy oglądać program "Sekielski wieczorową porą"

Format emitowany jest we wtorki o 22.05 w TVP1. Jak zapewnia produkcja, ma on:

...bawić, ukazując absurdy bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce, ale także za granicą. Prowadzący nie przeoczy żadnej politycznej wpadki, o opinię zapyta gości w studiu. A wszystko z udziałem publiczności przy akompaniamencie muzyki na żywo. W programie także: gość niespodzianka, debata "z przymrużeniem oka" i zagadkowy Consierge, w rolę którego wcieli się sam Piotr Cyrwus.

Oglądaliście pierwszy odcinek? Dajcie znać w sondzie, czy Wam się podobało!

