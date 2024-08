Strasburger mówi o drugim dziecku. W domu 77-latka zapadła decyzja

Karol Strasburger był trzykrotni żonaty. Małżeństwo z pierwszą żoną - Barbarą Burską zakończyło się rozwodem. Potem ożenił się z Barbara Morcińczyk - byli razem ponad dwadzieścia lat, aż do śmierci kobiety w 2013 roku. Do tego czasu nie doczekała się potomstwa, bo jak zdradził w jednym z wywiadów, nie czuł się gotowy na ojcostwo.

- Będąc w tym wieku ojcem wydaje mi się, że jestem lepszym ojcem niż bym miał nim być, mając mieć lat 20 parę, 30, gdy dużo grałem w serialach, nie było mnie w domu, myślałem bardzo o karierze, o tym, by wejść na rynek, by być popularnym. Myślę, że dziecko by mi wtedy przeszkadzało, nie miałem dystansu, dojrzałości żadnej, tak jak zresztą większość młodych ludzi - wyjaśnił w rozmowie na Kanale Zero.

Karol Strasburger mówi o dojrzałym ojcostwie. Zdradził plany co do powiększenia rodziny

W 2019 roku Strasburger niespodziewanie ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego serce skradła młodsza o 37 lat Małgorzata Weremczuk. W niecały rok po ślubie na świecie pojawiła się ich córeczka Laura. Aktor oszalał na punkcie córeczki, ma z nią znakomity kontakt, ale - jak twierdzi - stara się jej przesadnie nie rozpieszczać. Do całej sytuacji podchodzi bardzo dojrzale, nie przejmując się krytyką ze strony innych. Zapytany o to, czy planują kolejne dzieci, odpowiedział wprost.

- Posiadanie potomstwa jest czymś pięknym i wspaniałym, a jednocześnie to duża odpowiedzialność. A ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem - wyjaśnił w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Po czym dodał: - Wystarcza nam jedno dziecko, które wypełnia całe nasze życie. Taki mieliśmy plan od początku. Drugie dziecko byłoby już przesadą w moim przypadku.

Okazuje się więc, że doniesienia o planach na ponowne ojcostwo Strasburgera można włożyć między bajki.

