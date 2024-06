Karol Strasburger rozprawia o młodszej o 37 lat żonie. Nieprawdopodobne, co wyjawił na jej temat

Karol Strasburger sześć lat po śmierci drugiej żony Ireny zdecydował się stanąć na ślubnym kobiercu. Jego wybranką jest młodsza od niego o 37 lat menadżerka Małgorzata Weremczuk. Para po jakimś czasie doczekała się dziecka. Owocem ich miłości jest córeczka Laura.

Karol Strasburger rozprawia o młodej żonie

Karol Strasburger pojawił się niedawno na jednej z show-biznesowych imprez. W rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl wyjawił prawdę na temat swojej relacji z ukochaną. Aż trudno uwierzyć w jego słowa.

"Żona wspiera mnie, bo jednocześnie jest moim menadżerem i współorganizatorem wielu zdarzeń związanych z moją pracą. Kibicuje mi. Nie jestem może dla niej gwiazdą, bo byłoby to dla mnie niefajne, że z tego względu, że jest moją żoną, już bije mi brawo, ale niewątpliwie sprzyja temu co robię. Jest dla mnie muzą. Takim natchnieniem. U nas w pracy potrzebna jest taka życzliwość bardziej niż takie mówienie komplementów, które w wielu przypadkach są nieuczciwe" - wyjawił.

Strasburger postanowił również pochwalić Małgorzatę. Ukochana żona to dla niego wielkie wsparcie - nie tylko prywatnie, ale także w pracy.

"Wierzę w to, że jest ze mną i pomaga mi bardzo. Jej wiara. Nawet to, że śledzi moje role serialowe, bardziej ode mnie i tłumaczy mi, kto jest kim i jaki mam wątek. Ja tam średnio nadążam" - wyznał.

Strasburger wprost mówi o hejcie

W dalszej części wywiadu został wspomniany temat hejtu internetowego. Karol wyjawił, że nieprzyjemne komentarze nie robią na nim żadnego wrażenia.

"Jeśli mam kogoś, kogo nie znam, a on siedzi po cichu i gryzmoli na komputerze, przeważnie jakieś nieprzyjemne rzeczy, to ja go zlewam, skreślam i traktuję go, jakby go nie było. Bo dla mnie są to tchórzliwe wypowiedzi ludzi, którzy chowają się za ekranem" - wyznał w rozmowie z dziennikarzami pudelek.pl.

