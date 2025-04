Od czasu rozstania Dody i Radosława Majdana minęło już wiele lat, jednak temat ich związku wciąż budzi emocje. W ostatnich tygodniach piosenkarka wypowiedziała się w mediach na temat swojego byłego partnera oraz jego obecnej żony, Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jej słowa błyskawicznie obiegły internet i wywołały wielką burzę. Fani od razu zaczęli spekulować, czy Małgorzata zareaguje. Nie musieli długo czekać.

Doda w wywiadzie "Naga prawda...", który dostępny jest na YouTube zasugerowała, że jej były związek z Radosławem był "cyrkiem" i tylko szefowa się zmienia.

Słyszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że jest za późno, ponieważ Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! - mówiła na wcześniej wspomnianym wywiadzie.

Te słowa nie umknęły uwadze Małgorzaty Rozenek-Majdan, która od lat stara się nie reagować na medialne zaczepki. Tym razem postanowiła jednak zabrać głos. W nowym wywiadzie dla Party.pl skomentowała wypowiedź Dody.

Jak siedzisz sobie i żyjesz sobie normalne życie i masz to wszystko, co jest naprawdę ważne, to nie masz realnie przestrzeni, żeby reagować na każdą głupotę, która się pojawia - powiedziała Rozenek-Majdan.