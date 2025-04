Małgorzata Rozenek-Majdan od lat angażuje się w inicjatywy charytatywne, wspierając różne fundacje i akcje społeczne. Tym razem pojawiła się na wyjątkowej gali, na której zbierano fundusze na szczytny cel. W trakcie wydarzenia odbyła się licytacja wyjątkowych przedmiotów, a jednym z nich był ekskluzywny zestaw kijów golfowych przekazany przez Rafała Brzoskę – znanego przedsiębiorcę i filantropa.

Kije wzbudziły ogromne zainteresowanie, a Rozenek-Majdan aktywnie brała udział w licytacji, zachęcając innych do hojności. Finalnie przedmiot został przez nią wylicytowany. Gwiazda nie kryła radości, podkreślając, jak ważne są tego typu inicjatywy i jak wiele dobrego można zrobić, angażując się w pomoc potrzebującym.

Jak zawsze, Małgorzata Rozenek-Majdan przyciągnęła uwagę swoją nienaganną stylizacją. Na wydarzenie wybrała elegancką, dopasowaną kreację, która podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Subtelne dodatki i starannie dobrane akcesoria dopełniły całości, sprawiając, że gwiazda prezentowała się niezwykle szykownie.

Jej wybór modowy spotkał się z entuzjastycznymi komentarzami zarówno gości wydarzenia, jak i internautów, którzy szybko dostrzegli zdjęcia z gali w mediach społecznościowych. Rozenek-Majdan kolejny raz udowodniła, że doskonale łączy elegancję z wyczuciem stylu, a jednocześnie angażuje się w ważne społeczne inicjatywy.

Cudownie Gosiu, że dołączyłaś do tej pięknej, szlachetnej akcji! Udało się zebrać imponujące środki, a to wszystko dzięki takim osobom jak Ty – pełnym empatii i gotowości do niesienia pomocy

Piękna!

Piękni ludzie, robią piękne rzeczy - czytamy w sekcji komentarzy.