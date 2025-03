Poruszona do łez Ewa Bem wspomina męża. "To ja miałam oddać swoje życie"

Małgorzata Rozenek-Majdan to nie tylko popularna osobowość telewizyjna, ale także prężnie działająca bizneswoman. Niedawno wprowadziła na rynek własną linię suplementów diety, które mają wspierać zdrowy styl życia i piękny wygląd. W związku z tym coraz częściej spotyka się z pytaniami o to, czy jej nienaganna prezencja to jedynie efekt zdrowej diety i pielęgnacji, czy może również ingerencji medycyny estetycznej. Aby rozwiać wątpliwości swoich obserwatorów, nagrała obszerne InstaStories, w którym wyjaśniła, jakie ma podejście do poprawiania urody.

Zobacz też: Kolejna już twarz Gosi Rozenek-Majdan w sesji promującej suplementy. "To na pewno od tych suplementów tak się Pani zmieniła"

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiada na zarzuty fanów

W swoim nagraniu Małgorzata Rozenek-Majdan odniosła się do licznych spekulacji na temat swojego wyglądu. Podkreśliła, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele osób zastanawia się, czy ingerowała w swoją urodę. Gwiazda zaznaczyła, że dba o siebie od lat i korzysta z różnych metod pielęgnacyjnych. Odniosła się również do zarzutów, że jej wygląd to zasługa zabiegów medycyny estetycznej. Gwiazda zwróciła uwagę na to, że wiele osób ma mylne wyobrażenie o tym, jak działa medycyna estetyczna i suplementacja. Rozenek-Majdan podkreśliła, że nigdy nikogo nie oszukała i zawsze mówiła głośno o swoich poprawkach.

Ja się suplementuję od 15 lat. Zarzucanie komuś, że w XXI wieku dla osób, które są po różnych zabiegach medycyny estetycznej, z doczepami i żelem na paznokciach, reklamowanie suplementów to wprowadzanie ludzi w błąd, uważam za mocno nietrafione (...) Po pierwsze dlatego, że bardzo nie lubię hipokryzji i zawsze, przy każdej rzeczy, którą sobie robiłam, mówiłam wam o tym głośno, nie ukrywałam tego, bo uważam, że nie ma nic gorszego niż udawanie, że nie przeprowadza się zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej i udawanie, że to właśnie zasługa diety, supli albo zdrowego trybu życia. Nigdy taka nie byłam, zawsze mówiłam wam wprost, bo szanuję was i wasz czas i też bardzo bym nie chciała, żeby ktoś mnie oszukiwał, bo to jest po prostu bez sensu - powiedziała na nagraniu Małgorzata.

Rozenek-Majdan dodała też, że nie uważa, iż medycyna estetyczna jest czymś złym. Według niej regularność w dbaniu o siebie w tym suplementacja w połączeniu z medycyną estetyczną dają przepiękne efekty.

Tak naprawdę medycyna estetyczna powinna być finałem, zwieńczeniem dbania o siebie. Ale te codzienne wybory, które każda z nas podejmuje i sama może zrobić w domu, są najważniejsze dla ogólnego wyglądu - mówiła dalej Rozenek-Majdan.

Zobacz też: W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Rozenek-Majdan nieźle zaszalała ze stylizacją

Zobacz naszą galerię: Zarzucili jej oszustwo. Teraz Małgorzata Rozenek-Majdan się tłumaczy!

Sonda Lubisz Małgorzatę Rozenek-Majdan? Tak Nie przepadam Nie mam zdania

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła czy poprawiała urodę. Mówi o dogadzaniu Radosławowi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.