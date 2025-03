Kolejna już twarz Gosi Rozenek-Majdan w sesji promującej suplementy. "To na pewno od tych suplementów tak się Pani zmieniła"

Czesia z "Klanu" NIE DO POZNANIA! Za jej nowy "styl" odpowiada inna gwiazda

Nowa linia suplementów Małgorzaty Rozenek-Majdan ma wspierać zdrowie skóry, włosów i paznokci. Jednak wielu obserwatorów poddaje w wątpliwość skuteczność produktów, wskazując na fakt, że swoją urodę Małgosia zawdzięcza bardziej rękom zdolnego chirurga, niż odpowiedniej porcji witamin i minerałów.

Bardzo wiarygodna reklama, to na pewno od tych suplementów tak się Pani zmieniła

– ironizuje jeden z komentujących.

Myślę, że trzeba do tego podejść tak, że jak już sobie wszystko poprawicie: tu wytniecie, tam dołożycie, to na koniec suplementy

– dodaje ktoś inny.

Trzeba przyznać, że na zdjęciach udostępnionych przez celebrytkę w sieci prezentuje się ona fenomenalnie. Kolorowa sesja zdjęciowa przykuwa uwagę, stylizacje zachwycają, a Małgorzata zachwyca, jak milion dolarów. Nikt jednak raczej w to już nie uwierzy, że to dzięki odpowiednio dobranym suplementom celebrytka wygląda tak, jak wygląda.

Medycyna estetyczna czy zdrowy styl życia?

Nie jest tajemnicą, że Rozenek korzysta z nowoczesnych zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej. Tym bardziej kampania sugerująca, że jej wygląd to efekt dobrze dobranej suplementacji, wzbudza kontrowersje. Internauci nie kryją oburzenia:

No szanujmy się trochę. Pani wygląd to nie jest efekt dobrze dobranej skutecznej suplementacji, bo taka nie istnieje XXI wiek – gwiazdy po zabiegach medycyny estetycznej, z przedłużonymi włosami i zrobionymi paznokciami reklamują suplementy na włosy, skórę i paznokcie, drogie kremy i kosmetyki

– komentują internauci.

Czy gwiazdy powinny reklamować suplementy?

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy celebryci promują produkty związane z urodą, mimo że ich wygląd to w dużej mierze zasługa specjalistów. Widzowie coraz częściej zwracają uwagę na autentyczność reklam i oczekują większej przejrzystości. Kampania Małgorzaty Rozenek już teraz budzi ogromne emocje. Wizerunek i sposób jego kreowania wciąż wzbudzają gorące dyskusje, a o kampanii i nowym produkcie sygnowanym przez prezenterkę już jest głośno. Ciekawe, czy Małgorzata odniesie się do krytyki?

