Sensacyjne doniesienia o Małgorzacie Rozenek! Potężny "niesmak", ale może dostać drugą szansę

Małgorzta Rozenek utożsamia się z TVN. Kiedyś miała zostawić Polsat na lodzie

Małgorzata Rozenek jeszcze niedawno mówiła, że jest "dzieckiem" TVN. Do tego w rozmowie z Pudelkiem jasno podkreślała, że utożsamia się z wartościami, którymi kieruje się ta stacja. Wcześniej wiele się mówiło na temat tego, że gwiazda przejdzie do telewizji Polsat, gdzie przecież dyrektorem programowym jest Edward Miszczak, który w dużej mierze "stworzył" Małgorzatę Rozenek w telewizji. W pamięci włodarzy Polsatu jest także historia udziału "Perfekcyjnej" w programie "Taniec z Gwiazdami", do którego ostatecznie nie doszło. Sytuacja była bardzo nieprzyjemna.

W przeszłości negocjacje z Małgorzatą na temat jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zakończyły się bardzo raptownie i mocno utrudniły życie produkcji programu, pozostawionej "na lodzie" w ostatniej chwili

- zdradził portalowi Shownews.pl informator z Polsatu.

Małgorzata Rozenek wywołała potężny "niesmak" w Polsacie, ale druga szansa wydaje się realna. Czy trafi do programu "Taniec z Gwiazdami"?

W show-biznesie jednak nie warto trzymać urazę, bo po prostu może się to nie opłacać. W końcu walka o oglądalność toczy się nieustannie. A Małgorzata Rozenek - co by nie mówić - potrafi przyciągać widzów, i to mi tego, że ostatnio zmiażdżyła ją farmaceutka, po tym, gdy promowała suplementy. Ewentualny angaż do Polsatu nie dotyczyłby jednak działalności paramedycznej, tylko np. programu "Taniec z Gwiazdami". Sensacyjnie plotki podsycały nagrania Małgorzaty Rozenek z parkietu. Czy faktycznie może ona trafić do tanecznego show Polsatu? Pracownik stacji w rozmowie z Shownews.pl co prawda wspomina o potężnym "niesmaku" po zachowaniu żony Radosława Majdana z przeszłości, ale z jego słów wynika też, że niczego wykluczyć nie można. Druga szansa wydaje się realna.

W tej branży ostatecznie jednak liczy się walka o widza i dostarczenie mu rozrywki na najwyższym poziomie. Jeśli więc udział Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami" albo zaangażowanie jej do jakiejś innej produkcji przyniosłoby stacji realną korzyść, to raczej - dla dobra "większej sprawy" - nikt nie będzie jej wypominał nieudanych negocjacji sprzed lat

- zaznaczyło źródło portalu.

Zobacz naszą galerię: Szczupluteńka Małgorzata Rozenek-Majdan szykuje się do nowego programu. Co za figura!

Sonda Małgorzata Rozenek-Majda czy Doda. Kogo wolisz? Małgorzatę Rozenek-Majdan Dodę Obie panie lubię Żadnej z nich