Justyna Steczkowska w obłędnie wysokich szpilkach w górach. "To jest przedłużenie mojej nogi"

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-01-12 12:35

Choć od Eurowizji 2025 minęło już kilka miesięcy, wspomnienia z przygotowań Justyny Steczkowskiej wciąż wzbudzają emocje w sieci. Artystka w lutym 2025 roku wyjechała do Szwajcarii, aby nagrać swoją konkursową pocztówkę. Internauci nie mogli wyjść z podziwu – albo z niedowierzania – patrząc, jak polska wokalistka porusza się po śniegu w wysokich szpilkach. Teraz diwa postanowiła przypomnieć swój wyczyn sprzed roku. Do sieci znów trafiło nagranie.

Eurowizyjna pocztówka w Laax

W lutym 2025 Steczkowska poleciała do Laax w Szwajcarii, aby przygotować swoją konkursową pocztówkę – krótki materiał wideo, który widzowie Eurowizji zobaczyli tuż przed jej występem z utworem "Gaja".

Na nagraniu artystka "odśnieża" Alpy w czarnym, lateksowym kombinezonie, czerwonej puchowej kurtce i kozakach na wysokim obcasie. Kontrast pomiędzy zimową scenerią a eleganckim, scenicznym strojem wzbudził ogromne zainteresowanie fanów w Polsce i za granicą.

Polecamy: Steczkowska wygrała Sylwestra z Dwójką boskim ciałem i piórami. To się właśnie nazywa "cała na biało"!

Steczkowska wspomina, jak w kozakach na obcasie spacerowała po górach

Prawie rok po nagraniu Justyna Steczkowska opublikowała na Instagramie wideo, w którym zakłada swoje szpilki. Nagranie przywołuje w pamięci scenę z Alp i przypomina fanom niecodzienną odwagę artystki.

Najwięcej komentarzy będzie: Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach. Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi

– powiedziała Steczkowska podczas nagrania.

Fani natychmiast zareagowali:

Jest Pani najlepsza !!

Diva w szpilkach uwielbiam panią

Pani Justyno, trzyma Pani klasę zawsze i wszędzie.Pozdrawiam serdecznie 😍🔥

Justyna Steczkowska od lat przyciąga uwagę nie tylko muzyką, ale też wyglądem i wyczuciem stylu. Nawet w ekstremalnych warunkach – na śniegu i przy minusowej temperaturze – potrafi zachować charakterystyczny wizerunek: dopracowany strój, perfekcyjny makijaż i elegancję na najwyższym poziomie.

Artystka zyskała też dystans do własnego wizerunku i z humorem bawi się przypisywaną jej etykietą "diwy z najwyższej półki". Nagranie z Instagrama przypomina, że konsekwencja i styl idą u niej w parze z autoironią.

Przeczytaj także: Justyna Steczkowska (nareszcie?) zwolniła menadżera! W tle, według jej syna, machlojki finansowe...

Eurowizja 2025 i dziedzictwo Steczkowskiej

53-letnia wokalistka ma na koncie kilkanaście albumów studyjnych i dwukrotny udział w Eurowizji. Jej występ w 2025 roku na Eurowizji z utworem "Gaja" i konkursowa pocztówka stały się symbolem odwagi, indywidualności i scenicznej prezencji. Rok później wspomnienia te wciąż budzą emocje, a Justyna Steczkowska pozostaje inspiracją dla wielu młodszych artystek.

Super Express Google News
Justyna Steczkowska
18 zdjęć
Justyna Steczkowska | Wywiad Sylwester
Sonda
Czy lubisz Justynę Steczkowską?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Justyna Steczkowska