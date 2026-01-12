Justyna Steczkowska w obłędnie wysokich szpilkach w górach. "To jest przedłużenie mojej nogi"

Eurowizyjna pocztówka w Laax

W lutym 2025 Steczkowska poleciała do Laax w Szwajcarii, aby przygotować swoją konkursową pocztówkę – krótki materiał wideo, który widzowie Eurowizji zobaczyli tuż przed jej występem z utworem "Gaja".

Na nagraniu artystka "odśnieża" Alpy w czarnym, lateksowym kombinezonie, czerwonej puchowej kurtce i kozakach na wysokim obcasie. Kontrast pomiędzy zimową scenerią a eleganckim, scenicznym strojem wzbudził ogromne zainteresowanie fanów w Polsce i za granicą.

Steczkowska wspomina, jak w kozakach na obcasie spacerowała po górach

Prawie rok po nagraniu Justyna Steczkowska opublikowała na Instagramie wideo, w którym zakłada swoje szpilki. Nagranie przywołuje w pamięci scenę z Alp i przypomina fanom niecodzienną odwagę artystki.

Najwięcej komentarzy będzie: Steczkowska rąbnięta w szpilkach w górach. Ale co poradzić, jak ja się urodziłam w szpilkach. To jest przedłużenie mojej nogi

– powiedziała Steczkowska podczas nagrania.

Fani natychmiast zareagowali:

Jest Pani najlepsza !! Diva w szpilkach uwielbiam panią Pani Justyno, trzyma Pani klasę zawsze i wszędzie.Pozdrawiam serdecznie 😍🔥

Justyna Steczkowska od lat przyciąga uwagę nie tylko muzyką, ale też wyglądem i wyczuciem stylu. Nawet w ekstremalnych warunkach – na śniegu i przy minusowej temperaturze – potrafi zachować charakterystyczny wizerunek: dopracowany strój, perfekcyjny makijaż i elegancję na najwyższym poziomie.

Artystka zyskała też dystans do własnego wizerunku i z humorem bawi się przypisywaną jej etykietą "diwy z najwyższej półki". Nagranie z Instagrama przypomina, że konsekwencja i styl idą u niej w parze z autoironią.

Eurowizja 2025 i dziedzictwo Steczkowskiej

53-letnia wokalistka ma na koncie kilkanaście albumów studyjnych i dwukrotny udział w Eurowizji. Jej występ w 2025 roku na Eurowizji z utworem "Gaja" i konkursowa pocztówka stały się symbolem odwagi, indywidualności i scenicznej prezencji. Rok później wspomnienia te wciąż budzą emocje, a Justyna Steczkowska pozostaje inspiracją dla wielu młodszych artystek.

