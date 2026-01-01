Steczkowska wygrała Sylwestra z Dwójką boskim ciałem i piórami. To się właśnie nazywa "cała na biało"!

Na zdjęciach z wydarzenia Steczkowska pozuje w efektownym, połyskującym kostiumie, który podkreślał jej sylwetkę. Kreacja odsłaniała nogi i ramiona, a całość dopełniały bogate zdobienia oraz spektakularne, białe pióra, nadające stylizacji scenicznego, niemal bajkowego charakteru. Artystka z łatwością skradła uwagę zarówno obiektywów aparatów, jak i kamer.

Wyluzowana Steczkowska doskonała na scenie i poza nią

Podczas pozowania na ściance Justyna Steczkowska czuła się swobodnie i pewnie. Uśmiechnięta, z wyraźną lekkością prezentowała kolejne pozy, pokazując, że scena i blask fleszy to jej naturalne środowisko. Stylizacja, choć odważna, była dopracowana w każdym detalu i idealnie wpisywała się w sylwestrowy klimat pełen blasku i widowiskowości.

Nie bez znaczenia była także doskonała forma artystki. Smukła sylwetka, długie nogi i pewność siebie sprawiły, że wielu uznało ją za jedną z najlepiej wyglądających gwiazd tegorocznego "Sylwestra z Dwójką". Zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły media, a internauci zwracali uwagę na to, jak znakomicie prezentuje się Steczkowska.

Justyna Steczkowska zaśpiewała oczywiście swoją eurowizyjną "Gaję", którą tłum zgromadzony pod katowicką sceną znał na pamięć i wykrzyczał razem z gwiazdą. Widzów przed telewizorami aż ciarki przechodziły. Zobacz też: Sylwester z Dwójką 2025. Doda przebierała się dwa razy. Zapięta pod szyję wyglądała obłędnie!

Blask Steczkowskiej olśniewał

Za kulisami i na czerwonym dywanie wokół artystki nie brakowało chętnych do rozmów i zdjęć. Fotoreporterzy chętnie robili kolejne ujęcia, a Justyna Steczkowska cierpliwie pozowała, doskonale odnajdując się w atmosferze dużego telewizyjnego wydarzenia. Jej stylizacja wyróżniała się na tle innych i bez wątpienia stała się jednym z najbardziej zapamiętanych elementów sylwestrowej nocy - zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

"Sylwester z Dwójką" był więc dla Justyny Steczkowskiej nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także okazją do pokazania scenicznej siły, wyrazistego stylu i znakomitej formy. Pióra, perły, blask i odważna kreacja sprawiły, że wielu widzów nie miało wątpliwości, iż tej nocy artystka wygrała sylwestra nie tylko głosem, ale i obłędną stylówką!

