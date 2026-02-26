Bożena Dykiel: Ponad dwadzieścia lat na planie "Na Wspólnej"

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel 13 lutego wstrząsnęła polskim show-biznesem. Jako pierwszy przykrą wiadomość przekazał ksiądz Andrzej Luter. Aktorka zmarła w wieku 77 lat.

Bożena Dykiel rozpoczęła karierę w latach 70. i od tamtej pory niemal nie schodziła z ekranów. Zagrała w wielu cenionych produkcjach, ale dla większości Polaków na zawsze zostanie Marią Ziębą z "Na Wspólnej". Z produkcją TVN związana była od samego początku. W ubiegłym roku aktorka przez względy zdrowotne wycofała się z aktorstwa, a jej bohaterka została wysłana za granicę. Wszyscy jednak wierzyli, że jeszcze powróci do serialu.

Śmierć aktorki jest ogromnym ciosem dla bliskich, ale również i jej serialowej rodziny. Przez wielu współpracowników była określana jako "dobry duch ekipy". Dykiel chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem z młodszymi aktorami. Chociaż bywała w swoich ocenach surowa, to zależało jej na tworzeniu dobrej atmosfery na planie.

Tak ekipa "Na Wspólnej" pożegnała Bożenę Dykiel

Przed ponad dwie dekady na planie udało jej się nawiązać bliskie relacje z częścią ekipy serialu. W samych superlatywach wspominają ją nie tylko aktorzy, ale również osoby pracujące za kulisami produkcji.

Jak udało nam się dowiedzieć, producenci zapewnili osobom pracującym przy "Na Wspólnej" możliwość pożegnania aktorki. Chociaż na planie codziennie trwają intensywne prace, to na dzień pogrzebu zostały one przerwane. Według informatora, przygotowano również autobus, który zawiózł żałobników na miejsce pogrzebu.

Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się w środę, 25 lutego. W samo południe w Kościele Środowisk Twórczych rozpoczęła się msza żałobna. W świątyni zgromadził się prawdziwy tłum. Rodzina, przyjaciele, znajomi z planów filmowych oraz fani - wszyscy chcieli oddać hołd zmarłej. Po zakończeniu mszy kondukt żałobny udał się na Powązki Wojskowe.

W ostatniej drodze towarzyszyli mu m.in. Joanna Jabłczyńska, Maria Pieczyńska, Anna Guzik, Mirosław Hryniewicz, Robert Kudelski, Sylwia Gliwa czy Wojciech Błach.

