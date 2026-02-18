Serialowy mąż Bożeny Dykiel opowiedział o ich ostatnim spotkaniu. Tak dowiedział się o jej śmierci

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-02-18 13:33

Niespodziewana śmierć Bożeny Dykiel pogrążyła w żałobie zarówno jej rodzinę, jak i przyjaciół i znajomych z branży. Aktorka ponad dwadzieścia lat spędziła na planie "Na Wspólnej", gdzie partnerował jej Mieczysław Hryniewicz. Aktor opowiedział teraz o ich ostatnim spotkaniu. Wyznał również, jak dowiedział się o jej śmierci.

Bożena Dykiel z serialem "Na Wspólnej" była związana przez ponad dwie dekady

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel wstrząsnęła w piątkowy poranek polskim show-biznesem. Jako pierwszy przykrą wiadomość przekazał ksiądz Andrzej Luter. Aktorka zmarła w wieku 77 lat. Chociaż od kilku lat znacznie rzadziej pojawiała się na ekranie, to mało kto zdawał sobie sprawę z tego, jak poważny jest jej stan zdrowia.

Bożena Dykiel zaczęła karierę na początku lat 70. Widzowie najbardziej zapamiętali ją z ról w takich filmach i serialach jak "Ziemia obiecana", "Wesele", "Alternatywach 4", "Wyjście awaryjne", "Znachor", "Dom", "Brunet wieczorową porą", "Nic śmiesznego", "Rozmowy kontrolowane", "Dzień świra", "Dekalog VII", "Człowiek z żelaza", "Noce i dnie".

W ostatnich latach grywała głównie w serialu "Na Wspólnej", z którym była związana od pierwszego odcinka. W rolę Marii Zięby wcielała się przez ponad dwadzieścia lat. Na ekranie partnerował jej Mieczysław Hryniewicz, który grał męża Marii - Włodka.

Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz: Tak wyglądało ich ostatnie spotkanie

Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz przez prawie pół wieku tworzyli zgrany aktorski duet. W rozmowie z TVN24 wyznał, że aktor przyznał, że strata koleżanki z planu jest dla niego nie tylko zawodowym, ale i osobistym ciosem, który trudno opisać słowami.

Aktorka w ubiegłym roku ze względów zdrowotnych zrobiła sobie przerwę od aktorstwa. Ostatni odcinek z jej udziałem został wyemitowany w kwietniu. Zarówno jej fani, jak i producenci serialu TVN mieli nadzieję, że wróci jeszcze na plan. 

Hryniewicz w rozmowie Wiktorem Słojkowskim z redakcji Kozaczka wyznał, że z serialową żoną pozostawali ze sobą w kontakcie telefonicznym. Na żywo ostatni raz widzieli się kilka miesięcy temu.

Ostatni raz widzieliśmy się w lipcu w pięknych okolicznościach nad Wisłą. Był tzw. bankiet pożegnalny na zakończenie tego sezonu przed wakacjami i przyjechali właśnie Rysio [Kirejczyk, mąż aktorki - red.], Bożenka. Przyjechała w bardzo dobrym stanie, było wineczko. Przyjechała w bardzo dobrym stanie, było wineczko. Było bardzo, bardzo sympatycznie [...] Było bardzo, bardzo sympatycznie - wspominał aktor.

O śmierci Bożeny Dykiel dowiedział się od jej męża. Wiadomość przyszła w czwartek wieczorem, ale aktor odczytał ją dopiero rano.

Spojrzałem do telefonu, żeby zobaczyć, która godzina, rano o 6. W czwartek 21.51 "Bożenka nie żyje. Ryszard" - mówił.

Był to dla niego wstrząs. Mimo to musiał wstać i udać się do pracy na plan "Na Wspólnej". Gdy przyjechał na miejsce wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel obiegła już całą Polskę.

Bożena Dykiel, Mieczysław Hryniewicz
