Beyoncé i akta Epsteina. Matka gwiazdy nie wytrzymała i napisała mocny komentarz

Adrian Rybak
2026-02-18 12:25

Kiedy nazwisko jednej z największych gwiazd popu pojawiło się w kontekście afery Epsteina, w internecie rozpętało się piekło. Hejterzy tylko na to czekali. Tina Knowles, widząc falę oskarżeń zalewającą media społecznościowe, postanowiła wkroczyć do akcji. Jej odpowiedź na zarzuty wobec córki nie pozostawia złudzeń co do tego, co myśli o internautach.

Burza wokół nazwiska gwiazdy

Dla wielu internautów to była pożywka idealna. Gdy tylko w mediach pojawiła się informacja, że w głośnych aktach sprawy Jeffreya Epsteina przewija się nazwisko Beyoncé, w sieci wylała się fala hejtu. Przeciwnicy artystki oraz jej męża Jaya-Z zatarli ręce, licząc na spektakularny upadek królowej R&B. Czy jednak słusznie? Okazuje się, że rzeczywistość jest o wiele mniej sensacyjna, niż chcieliby tego hejterzy. Gwiazda nie została o nic oskarżona, a kontekst, w jakim padło jej nazwisko, dotyczył jedynie... biletów na koncert.

"Mamy bilety dla całego biura na Beyoncé! Wystąpi pierwszego wieczoru wyścigu Formuły 1. [...] Beyoncé była świetna!" - czytamy.

Córka Beyonce i Jay-Z przyłapana w mieście przez paparazzi. Wygląda jak dorosła kobieta!

Tina Knowles rusza na odsiecz

Mimo że ujawniona korespondencja dotyczyła występu podczas Formuły 1 i nie sugerowała żadnych powiązań z przestępczą działalnością, dla internetowych trolli sam fakt wymienienia artystki w dokumentach był wystarczającym powodem do ataku. Tego było już za wiele dla najbliższych piosenkarki. Po tygodniach złośliwych docinków głos zabrała matka gwiazdy, Tina Knowles. Kobieta nie zamierzała bawić się w dyplomację. Pod jednym z oskarżycielskich postów zamieściła komentarz, w którym wprost zarzuciła hejterom zazdrość. Wygląda na to, że miarka się przebrała, a rodzina Carterów nie zamierza milczeć wobec bezpodstawnych insynuacji.

Beyoncé i Tina Knowles
Kim jest Tina Knowles?

Warto przypomnieć, że Tina Knowles to nie tylko matka słynnej Beyoncé i Solange, ale również postać mocno osadzona w świecie show-biznesu. Urodzona w Teksasie projektantka mody od lat stoi murem za swoimi córkami, często angażując się w ich życie zawodowe. Jest współwłaścicielką marki House of Deréon, którą prowadzi razem ze starszą córką. Jej ostra reakcja pokazuje jedno – w rodzinie Knowlesów lojalność i wzajemne wsparcie stawia się na pierwszym miejscu, niezależnie od medialnej burzy.

