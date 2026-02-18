Koroniewska i Dowbor pokazali córkę. 16-letnia Janina podbija teatr

Wielkie wejście nastolatki

17 lutego 2026 roku w warszawskim Teatrze Capitol działy się rzeczy, o których długo będzie się mówić. Janina Dowbor oficjalnie wkroczyła do gry w multimedialnym musicalu "Error". Tematyka spektaklu nie była lekka - samotność w sieci i szukanie tożsamości w cyfrowym świecie. Krytycy i widzowie byli jednak zgodni co do jednego: ta dziewczyna ma talent we krwi. Oklaski nie cichły, a swoboda, z jaką nastolatka poruszała się po scenie, to chyba najlepszy dowód na to, że w klanie Dowborów rośnie kolejna artystyczna osobowość.

Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina

Kopia sławnej mamy?

Gdy tylko w sieci pojawiły się zdjęcia z premiery, internauci ruszyli do klawiatur i nie szczędzili komentarzy. Trudno nie zauważyć, że Janina to wykapana mama! Fani są w szoku, jak bardzo 16-latka przypomina Joannę Koroniewską. Nie chodzi tylko o urodę, ale o ten specyficzny, sceniczny luz i brak kompleksów. Dziewczyna, która niebawem skończy 17 lat, przeszła na scenie totalną metamorfozę, udowadniając, że światła jupiterów jej nie parzą.

Klan Dowborów w komplecie

Choć rodzice przez lata chuchali i dmuchali na prywatność córek, chroniąc je przed medialnym zgiełkiem, tym razem nie mogli usiedzieć w cieniu. Na widowni zasiadła cała śmietanka towarzyska rodziny: Joanna, Maciej oraz babcia Katarzyna Dowbor. Wzruszenie na twarzach dumnych rodziców mówiło samo za siebie i nie dało się go ukryć. Warto dodać, że to nie pierwszyzna dla Janiny - ma już za sobą dubbing małej Elsy w "Krainie lodu II", ale teraz gra toczy się o znacznie wyższą stawkę.

Nowa gwiazda na horyzoncie?

Czy to początek wielkiej kariery, czy jednorazowa przygoda? Wszystko wskazuje na to pierwsze. Dorastanie w domu pełnym artystycznych dusz musiało zrobić swoje. Janina Dowbor ma wszystkie karty w ręku, by namieszać w polskim show-biznesie. Z takim wsparciem i genami sukces wydaje się być tylko kwestią czasu. Czy pójdzie własną ścieżką, czy śladami znanych rodziców? Będziemy to bacznie obserwować.