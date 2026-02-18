Koroniewska i Dowbor pokazali córkę. 16-letnia Janina podbija teatr

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-18 11:37

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor przez lata strzegli prywatności dzieci jak oka w głowie, budując wokół nich mur tajemnicy. Jednak to już przeszłość. Ich starsza córka, Janina, zadebiutowała na deskach teatru i wywołała w branży niemałe poruszenie. Czy 16-latka jest gotowa na blaski i cienie sławy? Uwagę wszystkich zwróciło uderzające podobieństwo, którego nie da się ukryć.

Wielkie wejście nastolatki

17 lutego 2026 roku w warszawskim Teatrze Capitol działy się rzeczy, o których długo będzie się mówić. Janina Dowbor oficjalnie wkroczyła do gry w multimedialnym musicalu "Error". Tematyka spektaklu nie była lekka - samotność w sieci i szukanie tożsamości w cyfrowym świecie. Krytycy i widzowie byli jednak zgodni co do jednego: ta dziewczyna ma talent we krwi. Oklaski nie cichły, a swoboda, z jaką nastolatka poruszała się po scenie, to chyba najlepszy dowód na to, że w klanie Dowborów rośnie kolejna artystyczna osobowość.

Maciej Dowbor: Zwolnienie mojej mamy z Polsatu nie miało wpływu na moje przejście do TVN | Mellina

Kopia sławnej mamy?

Gdy tylko w sieci pojawiły się zdjęcia z premiery, internauci ruszyli do klawiatur i nie szczędzili komentarzy. Trudno nie zauważyć, że Janina to wykapana mama! Fani są w szoku, jak bardzo 16-latka przypomina Joannę Koroniewską. Nie chodzi tylko o urodę, ale o ten specyficzny, sceniczny luz i brak kompleksów. Dziewczyna, która niebawem skończy 17 lat, przeszła na scenie totalną metamorfozę, udowadniając, że światła jupiterów jej nie parzą.

Polecany artykuł:

To ona nakręciła serial o Dodzie. Sama była bohaterką głośnego skandalu

Klan Dowborów w komplecie

Choć rodzice przez lata chuchali i dmuchali na prywatność córek, chroniąc je przed medialnym zgiełkiem, tym razem nie mogli usiedzieć w cieniu. Na widowni zasiadła cała śmietanka towarzyska rodziny: Joanna, Maciej oraz babcia Katarzyna Dowbor. Wzruszenie na twarzach dumnych rodziców mówiło samo za siebie i nie dało się go ukryć. Warto dodać, że to nie pierwszyzna dla Janiny - ma już za sobą dubbing małej Elsy w "Krainie lodu II", ale teraz gra toczy się o znacznie wyższą stawkę.

Polecany artykuł:

Tak będzie świętować swoją 50! Chylińska podzieliła się zaskakującymi planami

Nowa gwiazda na horyzoncie?

Czy to początek wielkiej kariery, czy jednorazowa przygoda? Wszystko wskazuje na to pierwsze. Dorastanie w domu pełnym artystycznych dusz musiało zrobić swoje. Janina Dowbor ma wszystkie karty w ręku, by namieszać w polskim show-biznesie. Z takim wsparciem i genami sukces wydaje się być tylko kwestią czasu. Czy pójdzie własną ścieżką, czy śladami znanych rodziców? Będziemy to bacznie obserwować.

Tak dziś wygląda 16-letnia córka Koroniewskiej i Dowbora. Janina Dowbor podbija teatr
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ DOWBOR
JOANNA KORONIEWSKA
KATARZYNA DOWBOR