Dorota Szelągowska zaskoczyła wszystkich na ramówce TVN. To prawdziwe szaleństwo

2026-02-18 9:36

Na prezentacji wiosennej oferty programowej TVN nie brakowało gwiazd. Jedną z tych, które najmocniej przyciągały spojrzenia była Dorota Szelągowska. Projektantka wnętrz i gospodyni popularnych programów, postawiła na odważną metamorfozę fryzury. Jej grzywka była tak oryginalna, że trudno było przejść obok niej obojętnie.

Szelągowska zaszalała z grzywką na ramówce TVN

Nowa fryzura Doroty Szelągowskiej wyglądała jak kontrolowany chaos. To nie były gładko ułożone włosy, do jakich przyzwyczaiła fanów. Tym razem postawiła na kucyk, objętość, mocną teksturę i efekt lekkiego nieładu.

Największe wrażenie robiła grzywka - uniesiona, potargana, niemal elektryzująca. Całość miała w sobie coś z pazura i artystycznej swobody. To fryzura, która pokazuje charakter.

Za metamorfozą projektantki wnętrz stoi stylistka Klaudia Wolańska-Polit. I nie ma wątpliwości - to nie przypadek, ale przemyślany wizerunek. Sama Dorota Szelągowska nie kryła zachwytu. W sieci napisała krótko:

Kocham tę grzywkę.

Nie tylko włosy przyciągały uwagę. Szelągowska postawiła na żółty garnitur

Dorota Szelągowska pojawiła się na ściance w odważnej stylizacji. Podczas gdy większość postawiła na bezpieczne kolory, ona wybrała słoneczny, żółty komplet we wzory. Do tego dobrała złote i srebrne naszyjniki. Marynarka i spodnie z nogawkami przewiązanymi przy kostkach sprawiły, że wyglądała świeżo, kolorowo i bardzo w swoim stylu.

Nowy program Szelągowskiej

Jak niedawno ogłoszono, TVN pracuje nad nowym programem remontowym z Dorotą Szelągowską w roli głównej. Trwa już casting do formatu. 

Stawia na kolor, wyraziste formy i nieoczywiste rozwiązania, które nadają wnętrzom charakter. Każda metamorfoza jest dopasowana do bohaterów – ich stylu życia, potrzeb i oczekiwań. To projekty, które mogą zaskoczyć estetyką, ale nie są prowokacją dla samej prowokacji. Wszystko ma swoje uzasadnienie

– poinformowano w zapowiedzi formatu.

Metamorfozy mają być dopasowane do bohaterów i ich życia. Mają zaskakiwać, ale nie szokować bez powodu. Patrząc na jej nową fryzurę, jedno jest pewne - Dorota Szelągowska, która kiedyś kochała szarości, dziś nie boi się zmian. Ani na głowie, ani we wnętrzach.

