Dorota Szelągowska pokazuje blizny i rozstępy nawet tam! Żałuje, że się wstydziła

Dorota Szelągowska właśnie rozwaliła system! Gwiazda telewizji i specjalistka od projektowania wnętrz postanowiła zaprezentować swoje ciało w wersji plażowej. Szelągowska w skąpym kostiumie kąpielowym weszła do niewielkiego (prawdopodobnie domowego) basenu i wskoczyła na dmuchanego flaminga. Z całego wydarzenia nagrała filmik, na którym pokazuje różne fragmenty swojego ciała. Także te z bliznami i rozstępami! Nagranie wrzuciła na Instagrama, dołączając do tego manifest z głębokim przekazem.

Szelągowska o zmianach w wyglądzie po 40-stce. "Albo twarz, albo..."

Uprzejmie przypominam, że nie trzeba chować blizn, rozstępów ani niczego co Wam się nie podoba, albo uznajecie za nieestetyczne. To sobie po prostu może być. Na widoku. Ot tak. Co z tym robić? Można nie lubić, ale warto pokochać. Nasze dzieci/przyjaciele/zwierzęta też mają wady i nie przeszkadza to nam w pałaniu do nich miłością, prawda? A! I generalnie mało kogo interesuje, jak wyglądamy i to my sami jesteśmy dla siebie najbardziej krytyczni. Nie ma za co. Kochajcie się, bo szkoda czasu. Jest później, niż nam się wydaje