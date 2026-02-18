Klaudia Rąba zatańczy z Mateuszem Pawłowskim w "Tańcu z gwiazdami". Co wiemy na jej temat?

Gdy tylko produkcja ujawniła karty nadchodzącej edycji, w sieci zawrzało. Niektórzy mogą zastanawiać się, kim jest piękna partnerka słynnego Mateusza Pawłowskiego. Choć widzowie mogą kojarzyć jej twarz, Klaudia Rąba to postać, która wciąż kryje wiele sekretów. Wraz z początkiem treningów fani zaczęli prześwietlać jej życiorys.

Ile lat ma Klaudia Rąba?

Metryka tancerki nie jest tajemnicą, choć jej dojrzałość na parkiecie może mylić. Klaudia urodziła się 10 marca 2000 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje 26. urodziny. Przy wzroście około 170 cm idealnie wpisuje się w ramy zarówno tańców standardowych, jak i gorących rytmów latynoamerykańskich. Pasja do tańca towarzyszy jej od dziecka, ale czy to wystarczy, by udźwignąć presję show?

Prywatność zamknięta na kłódkę

To, co najbardziej intryguje internautów, to jej życie uczuciowe. W świecie, gdzie gwiazdy sprzedają każdą chwilę na Instagramie, Rąba wybiera inną drogę. Wiadomo, że nie ma męża ani dzieci, a w wywiadach konsekwentnie ucina tematy osobiste, skupiając się wyłącznie na karierze. Czy to celowa strategia, czy chęć ochrony bliskich? Tancerka podkreśla, że rodzina wspiera jej ambicje, ale próżno szukać ich zdjęć na okładkach kolorowych magazynów.

Powrót po lepsze miejsce

Klaudia ma już za sobą debiut na najsłynniejszym parkiecie w Polsce, choć nie wszyscy mogą go pamiętać. W 2024 roku pojawiła się u boku aktora Michała Meyera, jednak ich przygoda z programem zakończyła się błyskawicznie – odpadli już po 3. odcinku. Teraz tancerka wraca do składu show z nową energią. Czy u boku Mateusza Pawłowskiego zrewanżuje się za poprzedni wynik i sięgnie po finał?

Mistrzyni w swoim fachu

Choć w telewizji bywało różnie, na profesjonalnych turniejach Rąba nie ma sobie równych. Jej CV robi wrażenie: jest mistrzynią Włoch w tańcach standardowych oraz finalistką Mistrzostw świata par zawodowych. Dotarła też do półfinału prestiżowego Blackpool Dance Festival. Czy te imponujące tytuły przełożą się na głosy widzów Polsatu? O tym przekonamy się już wiosną.

