Odpadł z "Tańca z gwiazdami" i nie owijał w bawełnę! "Zostanie w mojej pamięci"

Taniec z gwiazdami. Michał Meyer i Klaudia Rąba odpadli w trzecim odcinku

Jesienna edycja programu "Taniec z gwiazdami" jest mocno obsadzona. W show telewizji Polsat nie brakuje wielkich gwiazd, które mają całkiem spore pojęcie o pląsach na parkiecie. Jako pierwsza z rywalizacji o Kryształową Kulę odpadła Olga Bończyk, która występowała w parze z Marcinem Zaprawą. Po tym werdykcie wybuchła potężna awantura w sieci. Wielu widzów uważało, że gorzej od znanej z "Na dobre i na złe" aktorki tańczył Michał Meyer. Jednak - niestety dla tego zawodnika - co się odwlecze, to nie uciecze. W trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami" to właśnie para Michał Meyer - Klaudia Rąba odpadła z dalszej walki o zwycięstwo w show Polsatu. Co na to sami zainteresowani? Niby trudno mówić o zaskoczeniu, ale aktor jednak sprawiał wrażenie zdziwionego takim obrotem spraw.

Michał Meyer i Klaudia Rąba komentują odpadnięcie z "Tańca z gwiazdami". Mowa o zaskoczeniu

W rozmowie z portalem Pomponik Michał Meyer co prawda przyznał, że nie miał do programu "Taniec z gwiazdami" podejścia "jak do wyścigu", ale czuć było w jego słowach pewien zawód.

Może jestem trochę zaskoczony, że dostaliśmy za to mniej punktów niż za cha-cha, ale dla mnie ten taniec był dużo ważniejszy i zostanie w mojej pamięci

- wyznał aktor. Nachwalić się tanecznego partnera nie mogła Klaudia Rąba. Tancerka zwróciła uwagę na postęp, którego dokonał Michał Mayer. Sama przyznałaby mu najwyższą możliwą notę.

Bardzo ciężko jest mi to ocenić obiektywnie, bo spotykając się z Michałem codziennie na sali, mam pełen ogląd, ile pracy w to włożył i jak duży progres wykonał. Dlatego właśnie ja z mojego serca postawiłabym mu ogromną 10, bo jestem z niego dumna i uważam, że to tango było bardzo emocjonalne

- przekonywała Klaudia Rąba.

Mimo wszystko, mimo tych not, jesteśmy bardzo zadowoleni z występu i cieszymy się, że mogliśmy zatańczyć tango argentyńskie. To jest coś, co nam w duszy hulało i grało. Na pewno będę bardzo dobrze wspominać ten taniec, mimo 18 punktów

- dodała.

