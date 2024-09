Taniec z gwiazdami. Potężna awantura po programie! "To przykre"

Olga Bończyk i Marcin Zaprawa jako pierwsi pożegnali się z jesienną edycją programu "Taniec z gwiazdami". W drugim odcinku show (tu prezentujemy zapis relacji na żywo z "Tańca z gwiazdami") para ta od jurorów zdobyła 23 punkty. Mimo że w ocenie sędziów gorzej wypadły dwie inne pary (Piotr Świerczewski - Izabela Skierska i Michał Meyer - Klaudia Rąba). to właśnie 56-letnia aktorka i piosenkarka wyleciała z programu "Taniec z gwiazdami". Nie ma jednak wątpliwości, że Olga Bończyk poważnie podeszła do rywalizacji w show. Jeszcze przed startem jesiennej edycji w sieci pojawił się filmik, na którym artystka w luźnej rozmowie z Majką Jeżowską opowiada o dolegliwościach, które były efektem tanecznych treningów. W pierwszym odcinku "TzG", w którym nikt nie odpadł, Olga Bończyk i Marcin Zaprawa zainkasowali 29 punktów. Wtedy Iwona Pavlović błagała aktorkę o pracę nad stopami... Wielu widzów jest niezadowolonych z werdyktu, który zapadł w drugim odcinku tanecznego show Polsatu. Po postem informującym o odpadnięciu pary, wybuchła potężna awantura.

Internauci w zdecydowany sposób wyrazili swoje niezadowolenie. Padły mocne słowa. Grzmią o "niesprawiedliwym" werdykcie i wskazują innych zawodników rywalizujących w programie "Taniec z gwiazdami", którzy - ich zdaniem - powinni pożegnać się z polsatowskim show.

To przykre. Aczkolwiek w tej parze była klasa. I p. Olga pokazała się na parkiecie z gracją. 50+ i też można tańczyć. Szkoda; Myślałam, że dalej zajdą. Szkoda, było wiele słabszych par; Nieporozumienie! Najgorszej dziś tańczył jednoznacznie Michał, potem ewentualnie Piotr, ale na pewno nie Olga! Przepaść między nimi! Szkoda...; Absolutnie się z tym nie zgadzam. Niestety - przez to, że na werdykt niebagatelny wpływ mają widzowie, jest festiwal popularności. Dla mnie dziś powinien był odpaść Piotr Świerczewski; Bardzo niesprawiedliwy werdykt. Pani taniec to było coś pięknego; Znowu zakpiliście z widzów