Majka Jeżowska i Olga Bończyk - mimo upływu lat - cały czas są w znakomitej formie fizycznej. Popularna aktorka w tym roku skończyła 56 lat, a legendarna piosenkarka - 64. Obie panie zdecydowały się wystartować w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Zarówno za Olgę Bończyk, jak i za Majkę Jeżowską mocno trzyma kciuki Joanna Kurowska. Aktorka liczy nawet na to, że ta druga zgarnie Kryształową Kulę. Mordercze treningi dają się jednak we znaki najstarszym uczestniczkom jesiennej serii show "Taniec z gwiazdami". Po harówce fizycznej na parkiecie artystki korzystają z różnych dobrodziejstw medycyny. Kamera zarejestrowała ich osobliwą rozmowę, która odbyła się za kulisami show. Nagranie jednak należy traktować z przymrużeniem oka. Majka Jeżowska i Olga Bończyk mają bowiem do siebie zdrowy dystans.

Majka Jeżowska i Olga Bończyk za kulisami "Tańca z gwiazdami": "Masakra"

W filmiku Olga Bończyk nazywana jest "Grażyną". Z kolei Majka Jeżowska to "Wieśka". To właśnie ona rozpoczyna zabawny dialog pytaniem: "Jak się czujesz?". Odpowiedź nie brzmi zbyt optymistycznie.

Masakra, masakra. Jak jak dożyję do 15 września to po prostu będzie cud boski. Do Częstochowy na kolanach

- odparła wycieńczona treningami aktorka.

Co se kleisz dzisiaj? Co se podklejasz?

- dopytywała Majka Jeżowska.

Dzisiaj tapuje se kolano, bo już mi siada

- żaliła się Olga Bończyk. Z zabiegów korzysta też piosenkarka.

A ja idę na balijski masaż, ale wczoraj byłam na rehabilitacji kręgosłupa, gdyż mi zesztywniał po sześciu godzinach treningu i jeszcze idę do - jak chcesz, to możemy iść razem, bo będzie raźniej - komory normobarycznej, gdyż tam się regenerują sportowcy

- podkreśliła Majka Jeżowska, która już wcześniej dwukrotnie miała propozycje udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Dopiero teraz jednak zdecydowała się wystartować w show Polsatu. Dlaczego?

Po pierwsze, nie czułam się ani przygotowana, ani to nie był chyba ten moment. Byłam chyba zbyt mało pewna siebie. Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ obchodzę jubileusz czterdziestopięciolecia i pomyślałam sobie, że to będzie taka wisienka na torcie. Robię sobie prezent

- wyjaśniła w Polsacie legendarna wokalistka i kompozytorka.

