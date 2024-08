Taniec z gwiazdami powraca na jesieni. Majka Jeżowska jedną z uczestniczek

Wiosenna edycja programu "Taniec z gwiazdami" okazała się strzałem w dziesiątkę. Po zaciętej rywalizacji Kryształową Kulę zgarnęła Anita Sokołowska, w finale z kwitkiem odprawiając Roksanę Węgiel i Julię Kuczyńską, znaną jako "Maffashion". Najstarszą gwiazdą show Polsatu w tamtej serii była Małgorzata Ostrowska-Królikowska (59 l.). Dość szybko jednak pożegnała się z "Tańcem z gwiazdami". W jesiennej edycji programu pojawi się jeszcze starsza gwiazda - Majka Jeżowska. Słynna piosenkarka i kompozytorka skończyła już 64 lata, ale formy pozazdrościć może jej niejedna trzydziestolatka. Kciuki za Majkę Jeżowską trzyma Joanna Kurowska. Panie od lat ze są sobą w znakomitej komitywie. Aktorka w rozmowie z portalem Party.pl powiedziała prawdę o swojej koleżance w kontekście jej występu w programie "Taniec z gwiazdami".

Joanna Kurowska o Majce Jeżowskiej. "Ona się fantastycznie rusza"

Joanna Kurowska w jesiennej edycji show Polsatu trzymać będzie kciuki za Olgę Bończyk i właśnie za Majkę Jeżowską. Aktorka znana m.in. z serialu "Graczykowie" legendarną artystkę widzi nawet w roli jednej z faworytek "Tańca z gwiazdami". - Ona się fantastycznie rusza i mam nadzieje, że dostanie tę Kryształową Kulę - powiedziała Joanna Kurowska. Sama Majka Jeżowska w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o kulisach przyjęcia propozycji udziału w programie "Taniec z gwiazdami". - To była trzecia propozycja, której już nie mogłam odmówić sobie przede wszystkim, ponieważ ten rok jest dla mnie szczególny. To rok jubileuszowy. Pomyślałam sobie, że mogę go świętować jeszcze inaczej - biorąc udział w programie, który bardzo lubię, do którego marzyłam, żeby dwadzieścia lat temu się dostać. Wtedy jakoś nie budziłam zainteresowania produkcji, a byłam sporo młodsza i bardziej fit. A teraz jestem troszkę "ciekawostką przyrodniczą" - stwierdziła, zachowując zdrowy dystans do siebie, artystka.

Majka Jeżowska odniosła się także do swojego wieku, na który często zwracają uwagę osoby niekoniecznie przychylne gwieździe. - Niektórzy wypominają mi wiek, co jest bardzo nieeleganckie, bo kobieta ma tyle lat, na ile się czuje, a ja przez ostatnie lata udowadniam, że nie brakuje mi energii. Gram koncerty i rozkręcam publiczność na największych festiwalach, w tym w Sopocie czy Pol'and'Rock Festival. Jestem aktywna. Nie można mi zarzucić, że nic nie robię, dlatego mam jeszcze ochotę przeżyć fantastyczną przygodę z tańcem - podkreśliła piosenkarka i kompozytorka, która ma dorobku takie nieśmiertelne hity jak: "A ja wolę moją mamę", "Wszystkie dzieci nasze są" czy "Laleczka z saskiej porcelany".

