Sensacyjne plotki ws. 64-letniej Majki Jeżowskiej się potwierdziły! Wydano oficjalny komunikat

To prawdziwe zaskoczenie! Majka Jeżowska udowodniła, że wiek to tylko liczba. Słynna artystka weźmie udział w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Tym samym potwierdziły się sensacyjne plotki. Polsat wydał oficjalny komunikat! Klamka zapadła. Majka Jeżowska stanie do tanecznej rywalizacji i powalczy o Kryształową Kulę.