Sensacyjna zmiana w "Tańcu z gwiazdami". Wielka rewolucja, absolutna nowość!

Kasia Cichopek po przejściu do Polsatu przekazała pilną wiadomość o "M jak miłość"! To naprawdę koniec

Jesienna edycja programu "Taniec z gwiazdami"

To, że "Taniec z gwiazdami" jesienią powróci do telewizji Polsat, jest już pewne. Choć nie są znani jeszcze uczestnicy tanecznego show, wiemy, że nie zmieni się skład jurorów. Sędziami w "Tańcu z gwiazdami" będzie sprawdzona czwórka: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Po wiosennej edycji poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Przypomnijmy, że w maju po zaciętym boku w finale programu "Taniec z gwiazdami" zwyciężyła Anita Sokołowska, pokonując Roksanę Węgiel i Julię Kuczyńską, czyli popularną "Maffashion". W jesiennej edycji show prowadzone zostaną sensacyjne zmiany. Tego jeszcze w "Tańcu z gwiazdami" nie było! Szykuje się prawdziwa rewolucja i dla tańczących gwiazd, i dla jurorów.

Zmiany w programie "Taniec z gwiazdami". Wzrost znaczenia jurorów

O zmianach w programie "Taniec z gwiazdami" poinformował portal Wirualnemedia.pl. - W niektórych odcinkach pary, które otrzymały najmniej punktów, dostaną szansę na ponowne zatańczenie. W dogrywce jednak nie będą ich już oceniać widzowie, ale sami jurorzy i to ich głos przesądzi o dalszym udziale w programie - czytamy w serwisie. Oznacza to nie tylko dodatkowe emocje dla widzów, lecz także wzrost znaczenia czwórki jurorów. Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak będą bowiem mieli dodatkową robotę. Nowością jest także to, że na parkiecie gwiazdom towarzyszyć będą tancerze wyłonieni z castingu. Jak podawał Polsat na swojej stronie internetowej, chętni do działu w show Polsatu zgłaszać mogli się do 10 lipca.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z finału wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami"

Sonda Czy Anita Sokołowska słusznie wygrała Taniec z gwiazdami? Jasne! Była najlepsza! Nie! Roxie była znacznie lepsza! Należało się jej za trud i odwagę A to ona wygrała Taniec z gwiazdami?