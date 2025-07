Gwiazdy na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Emilia Krakowska, Marzena Rogalska i inni uczcili jej pamięć

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Kto pojawił się na Powązkach?

Joanna Kołaczkowska zapisała się w pamięci większości fanów jako gwiazda kabaretu Hrabi, ale w show-biznesie zajmowała się mnóstwem rzeczy i pracowała z wieloma znanymi artystami. Grała w teatrze u Krystyny Jandy, prowadziła podcast z Szymonem Majewskim, śpiewała w duecie z Kubą Badachem - a to tylko kilka z jej artystycznych osiągnięć. Poza oczywistym talentem do rozśmieszania ludzi, była też niezwykle uzdolnioną aktorką i wokalistką. Do tego osobą tak sympatyczną, że błyskawicznie zjednywała sobie napotkanych ludzi. Nic więc dziwnego, że na pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej przybyły tłumy - zarówno fanów, jak i bliskich, a wśród nich - wiele znanych gwiazd.

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej: Gwiazdy tłumnie pożegnały Asię

Na pogrzebie pojawili się między innymi: legendarna aktorka Emilia Krakowska, która wyglądała na doniosłej uroczystości jak prawdziwa dama. Przybyła też oczywiście gwiazda kabaretu i finalistka "Tańca z Gwiazdami", Adrianna Borek oraz Robert Motyka i Jarosław Pająk z Paranienormalnych. Wśród gwiazd kabaretu dało się wypatrzyć w tłumie również Filipa Jaślara, Dariusza Kamysa, Wojciecha Kamińskiego, Michała Gawlińskiego, Tomasza Majera, Łukasza Pietscha, Romana Żurka i Roberta Górskiego z żoną, Moniką Sobień-Górską.

Pożegnali ją także osobiście aktor, Aleksander Mackiewicz, dziennikarka i przyjaciółka Kołaczkowskiej, Marzena Rogalska, Magda Steczkowska, Beata Tadla, Kasia Moś, aktor Wojciech Solarz, Gabriela Muskała, Maciej Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Tadeusz Chudecki, Krzysztof Materna, Hanna Śleszyńska i Szymon Majewski.

