Wiosenna edycja programu "Taniec z gwiazdami" cieszyła się wielką popularnością. Po zaciętej batalii zwyciężczynią show okazała się Anita Sokołowska, która w finale odprawiła Roksanę Węgiel i Maffashion. Atmosferę zepsuł jedynie udział w "Tańcu z gwiazdami" Dagmary Kaźmierskiej. Celebrytka jednak wycofała się z rywalizacji jeszcze przed pojawieniem się serii wstrząsających artykułów o jej mrocznej przeszłości. Smaczkiem w ostatniej edycji show były też przekomarzanki pomiędzy Ewą Kasprzyk a Iwoną Pavlović. Pierwsza w roli jurorki programu "Taniec z gwiazdami" debiutowała, druga natomiast zaliczyła wszystkie edycje. Co dalej? Teraz Polsat w oficjalnym komunikacie pokazał grafikę z jurorami i wymownym napisem: "Wracamy we wrześniu".

Nowa, jesienna edycja programu "Taniec z gwiazdami". Jest skład jury. Ewa Kasprzyk się załapała!

Kto znajdzie się w składzie jurorskim? O ile Iwona Pavlović była raczej pewniakiem, o tyle pozostała trójka mogła pewnie czuć pewien niepokój dotyczący przyszłości w "Tańcu z gwiazdami". Szczególnie Ewa Kasprzyk budziła kontrowersje śród widzów. Niektórzy twierdzili nawet, że aktorka "gwiazdorzy za bardzo". Z drugiej strony Ewa Kasprzyk na pewno nie była nijaka. A wyraziste postacie są potrzebne w tanecznym show, nie tylko na parkiecie. Dla miłośników jurorki Ewy Kasprzyk w programie "Taniec z gwiazdami" mamy dobre wiadomości. Aktorka się załapała do nowej edycji! Na grafice zapowiadającej nowy sezon programu znaleźli się też: Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Wygląda zatem na to, że skład sędziowski będzie identyczny, jak był podczas edycji wiosennej. A my już ostrzymy sobie zęby na słowne pojedynki pomiędzy Ewą Kasprzyk a Iwoną Pavlović. W trakcie oczekiwania na jesień polecamy naszą galerię: Kasprzyk kontra Pavlović. Najlepsze stylizacje jurorek 14. edycji "Tańca z gwiazdami".