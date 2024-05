Ewa Kasprzyk w programie "Taniec z gwiazdami". Bezwzględne reakcje

Ewa Kasprzyk w ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" zdecydowanie dodała show kolorytu. Do historii przeszły jej przekomarzanki z Iwoną Pavlović czy dosadne komentarze o Dagmarze Kaźmierskiej. Część widzów jednak razi to, że popularna aktorka - w przeciwieństwie do wspomnianej "Czarnej Mamby", Rafała Maseraka czy Tomasza Wygody - ekspertką od tańca nie jest. Być może dlatego zrobiła się burza po tym, gdy spytaliśmy na profilu Se.pl na Facebooku o to, który z jurorów powinien wylecieć z "Tańca z gwiazdami". Reakcje internautów w dużej mierze były bezwzględne właśnie dla Ewy Kasprzyk. To ją użytkownicy mediów społecznościowych najczęściej wskazywali jaka tę, która powinna przestać być jurorką w tanecznym show.

Ewa Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami" wzbudza emocje. "Za bardzo gwiazdorzy", "powinny wylecieć z hukiem"

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że wielu internautów uważa, że nie należy zmieniać składu jury, bo "wszyscy są super". Z drugiej strony jednak pojawiają się głosy wskazujące na to, że należy wymienić... wszystkich sędziów w programie "Taniec z gwiazdami". Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że Polsat nie planuje zmieniać składu jurorskiego. Być może coś się zmieni, gdy kierownictwo stacji przejrzy komentarze pod naszym postem. Największe emocje wzbudza Ewa Kasprzyk. To o nią wybuchła największa awantura w sieci! "Moim zdaniem w jury nie powinno być laików, chociaż bardzo lubię p. Kasprzak, to ona nie ma nic wspólnego z tańcem", "Kasprzyk robiła złą robotę, niektórym celowo obniżała noty, a nie powinna, bo znalazła się tam żeby podwyższać, no i ten jej ciężki dowcip", "Zastanawiam się co tam robi p. Kasprzyk, jest wspaniałą aktorką i tylko aktorką, jak może tancerzy oceniać, jeżeli nie posiada wiedzy, chyba że jest tam w roli maskotki", "Gwiazdorzy za bardzo" - oceniali internauci. Są i tacy, którzy uważają, że nie tylko Ewa Kasprzyk, ale i Iwona Pavlović powinny "wylecieć z hukiem". Nie brakuje jednak także obrońców aktorki. "Wszyscy wspaniali, a Pani Ewa super", "Beata Tyszkiewicz (była jurorka w "TzG" - red.) też nie znała się na technice tańca, a była świetna. Ewa jest bardziej spontaniczna, a to była dopiero jej pierwsza edycja Tańca z gwiazdami, dajmy Jej szansę!" - argumentowali zwolennicy obecności Ewy Kasprzyk w show. Polsat będzie miał twardy orzech do zgryzienia.

