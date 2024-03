Szok w "Tańcu z gwiazdami"! Roxie wygrała, ale odpadła największa gwiazda! Nie do wiary!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara po emocjonującym boju w trzecim odcinku programu "Taniec z gwiazdami" odpadli z show. Mimo że zdaniem jurorów gorzej zaprezentowała się para Dagmara Kaźmierska - Marcin Hakiel, to jednak widzowie zdecydowali, że kolejnym odcinku nie zobaczymy na parkiecie "Tańca z gwiazdami" gwiazdy serialu "Klan" i jej młodego partnera (tu prezentujemy relację z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami"). W sieci pojawiły się spiskowe teorie sugerujące, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpadła przez... swojego syna Antka, który ma na swoim koncie pokaźną liczbę skandali. Koniec rywalizacji w "TzG" oznacza jednak przede wszystkim straszne konsekwencje finansowowe. Uczestnicy bowiem otrzymują bowiem wynagrodzenie za udział w każdym odcinku show.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zarobki. Ile dostawała za udział w programie "Taniec z gwiazdami"?

Według nieoficjalnych informacji, które podawał portal Shonews.pl, Małgorzata Ostrowska-Królikowska za każdy odcinek programu "Taniec z gwiazdami" miała inkasować 10 tys. złotych. Do końca trwającej edycji show pozostało jeszcze dziewięć występów. Zwykle w ostatnim odcinku na parkiecie pojawiają się wszyscy zawodnicy biorący udział w danej edycji, czyli z szacunków wychodzi na to, że aktorce koło nosa przeszło aż 80 tys. złotych! Taka kwota zdecydowanie piechotą nie chodzi. Z drugiej strony plusem w tym nieszczęściu jest to, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska będzie teraz miała więcej czasu dla rodziny. A tę ma liczną. Poza Antkiem gwiazda serialu "Klan" ma jeszcze dwóch synów (Jana i Ksawerego), dwie córki (Julię i Marcelinę) i troje wnucząt.

