Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpadła z "Tańca z gwiazdami" przez syna?!

Za nami trzeci odcinek wiosennej edycji programu "Taniec z gwiazdami". W trakcie tanecznych występów na parkiecie dużo się działo (tu znajduje się relacja z 3. odcinka "Tańca z gwiazdami"). Jurorzy najgorzej ocenili występ Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela. Jednak to nie ta para odpadła z show. Głosujący widzowie zdecydowali, że w kolejnym odcinku nie zobaczymy pary Małgorzata Ostrowska-Królikowska - Kamil Gwara. Część internautów doszukuje się w tym werdykcie teorii spiskowych i jako winnego tej decyzji wskazuje... Antka Królikowskiego, syna gwiazdy serialu "Klan". - Antek zaorał kariery całej rodziny. Nie dziwię się, że nikt na nią nie głosował - stwierdził jeden z internautów cytowany przez portal Plejada. Wielu widzom jednak jest żal tanecznego partnera Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. "Szkoda Kamila, super tancerz", "Szkoda tancerza, że już odpadła - pisali w sieci.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zachowała klasę po odpadnięciu z programu "Taniec z gwiazdami"

Co ciekawe, przed swoim ostatnim występem w programie "Taniec z gwiazdami" Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspominała występy syna w tanecznym show. - Ja nie zauważyłam, że on tańczy poza rytmem. Mnie się to podobało - przyznała ze śmiechem aktorka w rozmowie z "Super Expressem". - To było takie widowiskowe. Potem się okazało, że to było poza rytmem zupełnie. Ale rad od niego nie biorę - podkreśliła. A może jednak trzeba było poradzić się Antka Królikowskiego? Teraz to już można tylko gdybać. Plusem jest to, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" zachowała wielką klasę. - Dziękuję serdecznie wszystkim ludziom, którzy tworzą ten program za opiekę, życzliwość, uśmiech. Wszystkim uczestnikom życzę radości z tańca i sukcesów. Kocham Was i za wszystkich trzymam kciuki - napisała na Instagramie gwiazda serialu "Klan".

W naszej galerii prezentujemy, jak Małgorzata Ostrowska-Królikowska radziła sobie na parkiecie "Tańca z gwiazdami"