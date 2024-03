Małgorzata Ostrowska-Królikowska śmieje się z Antka. Chodzi o jego udział w "Tańcu z Gwiazdami". WIDEO

Teresa Lipowska podupadła na zdrowiu. Jest samotna i przybita. "Mam już bardzo blisko do końca". Łzy same cisną się do oczu

Małgorzata Ostrowska-Królikowska żartuje z tańca Antka Królikowskiego

Nowa edycja programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsacie okazuje się hitem. Pierwsze odcinki show oglądało blisko 2 mln widzów! Nic dziwnego, skoro w programie w końcu występują z prawdziwe gwiazdy - z Maciejem Musiałem, Roxie Węgiel czy Małgorzatą Ostrowską-Królikowską na czele. Gwiazda "Klanu" występuje w parze z Kamilem Gwarą i, jak już relacjonowaliśmy prosto z prób tego duetu, radzą sobie świetnie. ZOBACZ: Małgorzata Ostrowska-Królikowska kwitnie w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie, jak tańczy!

Rozmowa z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską była okazją, by wspomnieć, jak w programie wypadł jej syn Antek Królikowski. Młody aktor pojawił się w pierwszej edycji show, gdy zostało ono przejęte przez stację Polsat. To była emocjonująca edycja. Wystąpiły w niej takie gwiazdy jak Klaudia Halejcio, Karolina Szostak, Dawid Kwiatkowski, Rafał Brzozowski, Jacek Rozenek czy Natalia Siwiec. Niestety, popisy taneczne Antka Królikowskiego nie przypadły do gustu ani jurorom, ani widzom. 25-letni wtedy aktor odpadł już w trzecim odcinku.

Jak Antek Królikowski radził sobie w "Tańcu z Gwiazdami"?

Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz śp. Paweł Królikowski zasiedli wtedy na widowni i kibicowali synowi. Po latach, gdy sama bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", gwiazda seriali została przez nas zapytana o to, jak pamięta występ Antka i czy radziła się go w sprawach tańca. Aktorka nie mogła powstrzymać śmiechu.

- Ja nie zauważyłam, że on tańczy poza rytmem. Mnie się to podobało - śmieje się aktorka. - To było takie widowiskowe. Potem się okazało, że to było poza rytmem zupełnie. Ale rad od niego nie biorę - żartuje pani Małgosia.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wzruszyła się też, słysząc wspomnienie naszego dziennikarza Adriana Nychnerewicza, który przypomniał, że podczas jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Antka, miał okazję siedzieć tuż za aktorką i śp. Pawłem Królikowskim. Gwiazdor "Rancza" cały czas czule obejmował żonę i skradał jej całusy. Nic dziwnego, że to wspomnienie rozczuliło panią Małgosię.

Zobaczcie cały wywiad z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i Kamilem Gwarą.

