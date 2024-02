Małgorzata Ostrowska-Królikowska kwitnie w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie, jak tańczy! Wzruszyła się po pytaniu o Pawła Królikowskiego

Gwiazda TVN pokazała za dużo! TO wyskoczyło ze szlafroczka...

Co za wpadka! Widzicie to?

Bogusław Linda niespodziewanie ogłosił to publicznie! "Czas się rozstać"

Doda zrobi poważną operację twarzy! Szokująca decyzja. Wiemy, co chce zmienić

Co tam się dzieje!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska kwitnie w "Tańcu z Gwiazdami"

Gdy zjawiliśmy się w szkole tanecznej, w której odbywają się treningi uczestników nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami", pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska z dumą pochwaliła się tym, czego już się nauczyła. Śmieje się, że w programie jest najstarsza. Ale widać, że na parkiecie radzi sobie świetnie. Dumny jest z niej jej taneczny partner, debiutujący w programie Kamil Gwara.

- W pierwszym odcinku zatańczymy walca angielskiego. Mamy już ułożoną choreografię. Teraz dopracowujemy niuanse. Odkrywamy siebie i poznajemy w nowych sytuacjach - mówi nam tancerz. - Ja nie miałam do czynienia z tego typu tańcem. Miałam do czynienia z polonezem na kilku studniówkach, tańczyłam na weselach. Dobrze mi szło. Wydawało mi się, że potrafię. A tu się okazało, że niekoniecznie - śmieje się gwiazda.

Ostrowska-Królikowska chce odzyskać radość życia. Poruszające słowa

Choć propozycje występu w programie Małgorzata Ostrowska-Królikowska otrzymywała już wcześniej, zdecydowała się na to dopiero teraz.

- Ostatnie lata dały mi w kość. Moje dzieci namówiły mnie, żebym uruchomiła się w tym programie, chodziła na treningi. Uważają, że to przywróci mi radość życia - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w pierwszym zwiastunie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Nie jest tajemnicą, że jednym z najgorszych doświadczeń ostatnich lat była śmierć jej męża, Pawła Królikowskiego. Uwielbiany aktor zmarł w 2020 roku na raka mózgu.

Zapytaliśmy panią Małgorzatę, czy mąż wspierałby ją w jej poczynaniach na parkiecie.

- No pewnie. Na pewno cieszyłby się, że biorę udział w tym programie - powiedziała nam wzruszona.

A taneczny partner aktorki już widzi, jak jego gwiazda z każdym dniem rozkwita.

- Ja myślę, że Małgosia spędza na sali tanecznej bardzo aktywny czas i mam odczucie, że są to radosne chwile. Nie wiem, czy one są w stanie zagoić rany. Ale myślę, że Małgosia kwitnie na sali tanecznej. Ja to czuję! Ale wiem też, że otoczenie Małgosi poza salą taneczną również odczuwa, że jest teraz w fajnym momencie - mówi "Super Expressowi" Kamil Gwara.

- Chyba tak jest - potwierdza Ostrowska-Królikowska. - Ludzie mówią, że urosłam. A ja nie urosłam, tylko się wyprostowałam - żartuje aktorka.

Zobaczcie w naszej galerii, jak tańczy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Będziecie trzymać za nią kciuki?