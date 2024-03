Małgorzata Ostrowska-Królikowska kusi w "Tańcu z Gwiazdami". Co za nogi! Takiej jej nigdy nie widzieliście. Mamy zdjęcia

Małgorzata Ostrowska-Królikowska kusi w "Tańcu z Gwiazdami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest jedną z największych gwiazd nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w której wreszcie możemy śledzić zmagania naprawdę popularnych aktorów, wokalistów i sportowców, a nie tak jak w poprzednich edycjach - ich dzieci i żon. Obok gwiazdy "Klanu" na parkiecie możemy zobaczyć też Macieja Musiała, Filipa Chajzera, Maffashion czy Roxie Węgiel.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w pierwszym odcinku zatańczyła walca. W drugim zaś musiała zmierzyć się z sensualną rumbą. Aktorka dała z siebie wszystko i zachwyciła publiczność nie tylko ruchami, ale i odważnym strojem. Jej sukienka odsłaniała w całości zgrabne nogi, których na co dzień aktorka niemal nie odsłania. Pani Małgosia zebrała pochwały od jury, które dostrzegło, jak kwitnie ona w tańcu.

Tego samego zdania jest towarzyszący aktorce tancerz, Kamil Gwara.

- Ja myślę, że Małgosia spędza na sali tanecznej bardzo aktywny czas i mam odczucie, że są to radosne chwile. Nie wiem, czy one są w stanie zagoić rany. Ale myślę, że Małgosia kwitnie na sali tanecznej. Ja to czuję! Ale wiem też, że otoczenie Małgosi poza salą taneczną również odczuwa, że jest teraz w fajnym momencie - powiedział "Super Expressowi" Kamil Gwara, gdy odwiedziliśmy parę na sali tanecznej.

- Chyba tak jest - potwierdziła Ostrowska-Królikowska. - Ludzie mówią, że urosłam. A ja nie urosłam, tylko się wyprostowałam - śmiała się aktorka.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Małgorzata Ostrowska-Królikowska na parkiecie.

