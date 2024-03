Barbara Kurdej-Szatan wyjawia, co zrobił jej Zbigniew Ziobro po aferze ze Strażą Graniczną. Opisze to w książce?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska już wielokrotnie otrzymała propozycję występu w programie "Taniec z Gwiazdami". Przyjęła ją dopiero teraz. Aktorka, która przed czterema laty straciła męża, ma nadzieję, że w tanecznym programie odzyska radość życia. - Ostatnie lata dały mi w kość. Moje dzieci namówiły mnie, żebym uruchomiła się w tym programie, chodziła na treningi. Uważają, że to przywróci mi radość życia - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w pierwszym zwiastunie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Gwiazdę "Klanu" odwiedziliśmy na jednym z treningów przed pierwszym odcinkiem show. Od razu zauważyliśmy, że gdy tańczy, z jej twarzy nie schodzi uśmiech.

Aktorce towarzyszy na parkiecie utytułowany tancerz Kamil Gwara. Zapytaliśmy go m.in. o mocne i słabe strony pani Małgorzaty.

- To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno Małgosia mnie bardzo słucha. Ma też niesłychany, podważalny talent aktorki, dlatego też mega fajnie nam się pracuje. A złe strony? Nie odkryłem na razie... - powiedział Kamil.

- Jestem powolna - wtrąciła aktorka.

- No nie. Ja bym powiedział raczej, że jak trenujemy już pięć godzin, to czasami dochodzi do sytuacji, ze jesteśmy już zmęczeni, ale to jest normalne - wytłumaczył tancerz.

- Kryzysik łapię. Ale wiesz, ile jestem starsza od ciebie? - zaśmiała się gwiazda.

- Wiem, ale nie powiem - uśmiechnął się Gwara.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o Roksanie Węgiel

Zapytaliśmy parę, jak zapatrują się na rywalizację z takimi młodziutkimi gwiazdami jak Roksana Węgiel, która od pani Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej jest młodsza aż o 40 lat.

- Ja w ogóle nie mam pomysłu na rywalizację. Wspaniała dziewczyna, młoda, roztańczona, wysportowana. Ale ja nie zamierzam rywalizować z Roxie. Mogę jej kibicować i trzymać za nią kciuki - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska o Roksanie.

- Chcemy w tym programie przede wszystkim bardzo dobrze się bawić, spędzić super czas, oczywiście progresować w programie. A co przyniesie przyszłość, jak długo to będzie trwało i czy naszym widzom spodoba się to, co wyczyniamy na parkiecie, to zobaczymy. Na pewno nie mamy w głowie nutki rywalizacyjnej, że musimy z Roxie czy kimś innym rywalizować na parkiecie - powiedział przed naszą kamerą Kamil Gwara.

- Dla mnie już to, że biorę udział w tych treningach, że się odważyłam brać udział w tym programie, to dla mnie jest już pewnego rodzaju wygrana. Może to brzmi dziwnie, ale wiem, co mówię - dodała Ostrowska-Królikowska.

Zobaczcie nasz cały wywiad wideo.

