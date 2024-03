Tak zmieniała się Roksana Węgiel. Od uroczego dziecka do pięknej kobiety. Nowe zdjęcia powalają

Kiedy Roksana Roxie Węgiel weszła na scenę "The Voice Kids", nikt nie spodziewał się, że ta urocza 13-latka skrywa w sobie aż tak ogromny talent. Głos jak dzwon sprawił, że wszystkie fotele jurorskie się odwróciły, a ostatecznie początkująca wokalistka trafiła do drużyny Edyty Górniak. Roxie Węgiel zwyciężyła tamtejszą edycję programu, a jej kariera rozwijała się w zawrotnym tempie. Zaczęła wydawać swoją muzykę, która znalazła wielu odbiorców, a później reprezentowała nasz kraj na Eurowizji Junior. Wybranie Roksany Węgiel okazało się strzałem w dziesiątkę, a jej piosenka "Anyone I Want To Be" dała Polsce pierwsze w historii tego konkursu zwycięstwo. Triumf w międzynarodowym show dał jej jeszcze większą rozpoznawalność. Węgiel była zapraszana przez wszystkie stacje telewizyjne w Polsce i na największe wydarzenia muzyczne w kraju.

Tak zmieniała się Roksana Węgiel. Od uroczego dziecka do pięknej kobiety. Ależ ten czas mija

Dziś Roksana Węgiel nadal stawia na muzykę, choć równie dużo media zaczęły pisać o jej życiu prywatnym i związku z Kevinem Mglejem. Para jest zaręczona i planuje ślub, a partner Roxie jest od niej o kilka lat starszy i ma dziecko z poprzedniego związku, co oznacza, że Węgiel musiała sprostać bardzo trudnej, dojrzałej roli. Sama wokalistka jest jednak pewna swoich uczuć i uspokajała fanów, że różnica wieku jej niestraszna, ponieważ taką samą mają jej rodzice. Gdy patrzy się na dzisiejsze zdjęcia Roksany Węgiel, człowiek zdaje sobie sprawę z tego, jak szybko mija czas. Od uroczej 13-latki Roxie stała się piękną, młodą kobietą. Uzdolnioną muzycznie, taką, która nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jesteśmy ciekawi, jak dalej potoczą się jej losy i kariera. Trzymamy kciuki.

