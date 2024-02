Roksana Węgiel ślub. "Zostawiamy to dla siebie"

Roksana Węgiel niedawno ogłosiła, że podjęła radykalną decyzję ws. ślubu z Kevinem Mglejem. Mimo że wcześniej zdarzyło jej się uchylić rąbka tajemnicy w sprawie otoczki wokół zawarcia związku małżeńskiego, "Roxie" postanowiła zaprzestać udzielania nowych informacji. - Chcę, żeby ten dzień był totalnie nasz. I tak dziwię się czasami sama sobie, że zdradziliśmy to, że bierzemy ten ślub. Myślę, że to już jest wystarczające - podkreśliła Roksana Węgiel w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl.- Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień - dodała Roksana Węgiel, która wcześniej zdradziła m.in. to, że jej ślub z Kevinem Mglejem odbędzie się w kościele, i że po wstąpieniu w związek małżeński będzie nosić podwójne nazwisko. Tuż przed ślubem Roksana Węgiel postanowiła wywołać wielkie zamieszanie.

Roksana Węgiel w wyzywającym stroju. "Tak, wiemy, tylko Kevin jest upoważniony"

Piosenkarka zamieściła szokujący wpis na Facebooku, nawiązujący do jej nowego kawałka nagranego ze Smolastym. - "Nie mów, że kochasz." Nieupoważnionym wstęp wzbroniony - napisała Roksana Węgiel. Największe emocje wzbudził jednak nie tekst, tylko zdjęcie. "Na fotografii widzimy "Roxie" w niezwykle wyzywającym stroju. Fani są zachwyceni! "Cudowna jesteś i piosenka też!", "Ślicznie zdjęcie" - komentowali. Nie wiemy, jak Kevin Mglej zareagował na fotkę, ale jeden z internautów pokusił się o niezbyt elegancki komentarz. "Tak wiemy, tylko Kevin jest upoważniony, ale wielu fanów liczy że kiedyś to się zmieni…" - napisał użytkownik Instagrama. Patrząc na miłość "Roxie" i jej narzeczonego nie wydaje się to za bardzo prawdopodobne.

